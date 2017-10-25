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Успей за 60 секунд и забери с собой бесплатно: суперконкурс на открытии пятого «Галамарта» в Петербурге

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© Фото: «Галамарт»
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    Пятый по счету «Галамарт» в Петербурге открывается 28 октября. Этот маленький юбилей федеральная розничная сеть отметит с размахом.

    Уникальный конкурс «Вынеси за 60 секунд» ждет самых активных гостей праздника. По условиям забега каждый участник бесплатно забирает домой все, что сможет донести до кассы за одну минуту. А забрать можно много, ведь в «Галамарт» более 7000 наименований товаров для дома. Помимо суперконкурса петербуржцев ожидает много сюрпризов. 

    ШОК-цены только в день открытия: чайник всего за 299 рублей, сушилка для белья за 299 рублей и наборы столовой посуды за 399 рублей.

    Специальные предложения до конца месяца на посуду, товары для дома, авто аксессуары и инструменты. Например, сковорода за 129 рублей, блендер за 449, ароматизатор для авто за 59 рублей или тепловентилятор за 599 рублей.

    Главный подарок в честь открытия – сертификат на 100 тыс. рублей – достанется самому удачливому гостю. 

     

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