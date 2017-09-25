Стеклянные столы из закаленного стекла для кухни и их преимущества

Практичной мебелью для дома, а в частности для кухни, можно назвать стеклянный стол. Некоторые люди склоняются к тому, что данный элемент выполняет лишь декоративную функцию, он ненадежен, так как может разбиться при падении на него чашки или других предметов, к тому же за ним сложно ухаживать. На самом деле это далеко не так. Благодаря современным технологиям обработки стекла, мебель из него обладает повышенной прочностью, устойчива к царапинам и трещинам.

Стеклянные столы для кухни в последнее время занимают лидирующие позиции в списках продаж. И это не случайно, ведь у данного элемента мебели есть неоспоримые преимущества перед аналогами из других материалов, а именно:

Стекло – универсальный материал, который гармонично вписывается в любой дизайнерский интерьер. Мебель из данного материала идеально подойдет как для классической кухни, так и к гарнитуру в стиле «хай-тек». Изделия из специального закаленного стекла не нуждаются в тщательном уходе. На них не появляются царапины, а разлитый борщ вытирается без последствий. Для ухода желательно использовать салфетку из микрофибры и жидкость для очистки стеклянных и зеркальных поверхностей. Закаленное стекло отличается большим запасом прочности. Чтобы его разбить, следует очень постараться. И если такая ситуация вдруг произошла, то осколки не смогут вас поранить, так как они абсолютно безопасные. Такие столы служат верой и правдой долгое время, и определить их «возраст» очень сложно, так как столешница будет всегда выглядеть как новая, на ней не появятся потертости и не изменится цвет.

Но главным преимуществом можно назвать то, что стеклянный стол не загромождает пространство, а наоборот, зрительно его увеличивает. Особенно актуально использовать такую мебель для кухни в помещениях с маленькой площадью.

Столы, изготовленные из стекла, могут быть монолитными (то есть цельными и не раскладными) и раскладными. Большое разнообразие моделей, форм, расцветок и конструктивных решений позволит вам выбрать идеальный вариант для своей кухни. Такие изделия могут изготавливаться из комбинированных материалов, к примеру, стекло-металл, стекло-дерево, стекло-пластик и т. д.

Оцените оригинальный дизайн кухонных столов из закаленного стекла, он долгое время будет радовать вас, собирая вместе всю семью не только по праздникам. Порадуйте себя покупкой, обновите кухонный интерьер.