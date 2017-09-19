Маркизы террасные: особенности конструкции и положительные свойства

Маркизы - это не только дворянский титул, но и навесы из ткани или акрила, выполняющие защитную функцию от солнца и осадков. Самыми востребованными считаются маркизы выдвижного типа, с разными конструктивными особенностями.

Существуют следующие виды выдвижных маркиз:

локтевые закрытые;

локтевые открытые;

модульные;

зонтичные.

Локтевые открытые

Это простейший тип маркиз. Конструкция такого вида маркиз предусматривает прикрепление одной его стороны к фасаду строения. Под созданным таким образом навесом создается пространство, защищенное от солнечных лучей, дождя, своеобразная зона комфорта. Почему они называются именно так? Потому что их конструкция предусматривает наличие сгибающихся консолей, которые сматывают ткань навеса (маркизы). Эти консоли выдвигаются или перекрещиваются.

Локтевые закрытые

Те же открытые, только со специальной защитной коробкой, в которую и закручивается (и из которой раскручивается) полотно навеса. Такая защита сводит на нет вероятность механической порчи навеса, делая его долговечным. Демонтировать маркизы на период заморозков не нужно, так как их конструктивные особенности уже содержат всю необходимую защиту. Подробнее о таком навесе, как маркиза для террасы можно узнать, пройдя по ссылке http://www.markiza.ru/solutions/private/terassa/.

Модульные

Состоят из параллельно расположенных стоек, между которыми натянуто полотно навеса. Модульные маркизы оснащены поршневой системой, которая регулирует степень натяжения полотна. Последнее изготавливают из акрилового материала, идеального в отношении негативного влияния ультрафиолетовых лучей. Акрил долго не теряет своего первозданного вида.

Зонтичные

В таких маркизах полотно сматывается в точку закрепления, по типу обычного зонта от дождя. В зонтичном навесе точка закрепления расположена вверху. Они не прикрепляются к стенам, а ставятся на твердой плоскости.

Сфера применения и положительные характеристики маркизов

Маркизы для террас называют еще выдвижными тентами. Сфера их применения не ограничивается террасами, их используют в качестве навеса от солнца в летних кафе, на загородной даче, в коттедже. Они не требовательны в уходе, стоят недорого. Создают уютную обстановку, защищая от ярких лучей солнца и небольших осадков. Не менее полезны они и зимой – защищают от снега, не портясь при этом от низкой температуры окружающей среды.