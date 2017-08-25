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АТК ГРУПП - надежная фирма по продаже контейнеров для грузоперевозок

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© Фото: atkterminal.ru

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При выборе поставщика контейнеров для грузоперевозок важна репутация компании. АТК ГРУПП - лидер в сфере реализации контейнеров и надежный партнер.

Контейнеры являются стандартной тарой для перевозки грузов различных габаритов. Без них невозможно доставить товар ни одним видом транспорта. Поэтому покупка этой продукции является необходимостью для многих компаний.

Как выбрать тип контейнера

 

Тип контейнера зависит от вида перевозимого груза. Если это скоропортящийся товар, вам понадобятся рефрижераторы – тара с холодильной установкой внутри. В них обычно транспортируют пищевые продукты: мясо, рыбу, морепродукты. Если вы хотите быть уверенными в сохранности вашего груза, стоит приобрести тару в надежной компании.

АТК ГРУПП является проверенным поставщиком контейнеров различных размеров и назначения. В продаже есть стандартная тара для морских, железнодорожных и воздушных перевозок, а также танк-контейнеры для транспортировки нефтепродуктов и других жидких веществ. Помимо этого, организация занимается покупкой и предоставлением этой тары в аренду. АТК ГРУПП помогает вам экономить на перевозке груза, устанавливая лучшие цены на контейнеры.

Квалифицированные менеджеры всегда готовы ответить на ваши вопросы и подобрать самый оптимальный по размерам и другим критериям вариант. На странице http://atkterminal.ru/ вы можете узнать больше о сотрудниках и истории компании АТК ГРУПП.

Принципы работы организации

 

Многолетний опыт позволяет строить свою деятельность на принципах оперативности и выгоды для клиентов. Стоимость аренды или покупки тары для грузоперевозок является разумной, так как фирма обладает большой базой этой продукции. Сплоченный и профессиональный коллектив всегда готов помочь в выборе. Клиенты просто сообщают сотрудникам компании вес, тип и размер груза, а те анализируют эту информацию и предлагают несколько подходящих по цене вариантов.

Популярная тара – контейнеры на 20 футов. Они вмещают до 30 тонн товара, обладают небольшим весом и легко закрепляться на любых морских судах. Если вам понадобится перевезти более крупногабаритный груз, в АТК ГРУПП имеются контейнеры на 40 или 45 футов стандартной и высокой модификации. Для малотоннажных перевозок иногда бывает достаточно контейнера на пять тонн.

Основной направленностью работы АТК ГРУПП является долгосрочное партнерство. Выбирая надежного и ответственного поставщика тары для ваших грузоперевозок, обратите внимание на репутацию фирмы. АТК ГРУПП известна своим ответственным подходом к работе. Она ориентируется на своих клиентов и старается, чтобы они получили только преимущества от взаимовыгодного сотрудничества.

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