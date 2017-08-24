Как выбрать напольное покрытие?

Основной этап ремонтных работ в доме завершен, на очереди – отделка. Для выполнения этих работ, прежде всего, придется выбрать материалы, в том числе и напольное покрытие. Сделать это будет не так просто, так как сейчас продавцами предлагается такой огромный выбор покрытий для пола, что голова идет кругом. Чтобы облегчить выбор материала, рассмотрим основные варианты, их преимущества и недостатки.

Линолеум

Если говорить о самом распространенном материале отделки пола, то это линолеум, который широко применяется не только в домах граждан, но и в коммерческих и общественных помещениях. Столь высокая популярность этого материала объясняется следующими преимуществами:

Широкое разнообразие оттенков, стилей и рисунков – каждый покупатель может подобрать оптимальный для своего интерьера вариант.

Доступная цена – стоит это покрытие гораздо меньше, чем паркет или ламинат.

Легкость в укладке – с укладкой линолеума справится даже дилетант, благодаря чему можно сэкономить на оплате труда мастеров.

Практичность – линолеум поддается как влажной, так и сухой уборке.

Если вы решили отдать предпочтение этому покрытию, то необходимо учитывать, что линолеум лучше использовать в тех помещениях, где нет открытых лучей солнца (он от них выгорает). Оно не любит низких температур, от которых линолеум может трескаться. Нужно также учесть, что поскольку линолеум – это мягкое напольное покрытие, то при установке на него массивной мебели на полу могут оставаться следы.

Ламинат

Для тяжелой мебели лучше подойдет ламинат, представляющий собой многослойную доску из ДСП или ДВП. Помимо способности выдерживать высокие нагрузки без образований вмятин, ламинат отличается и другими преимуществами:

Не выгорает под воздействием ультрафиолета.

Широкий выбор – можно купить любых расцветок как в бюджетном, так и в премиальном сегменте.

Верхний слой покрытия хорошо отталкивает грязь.

Не требует дополнительного ухода – ламинат не придется лакировать или шлифовать, как паркет.

По сравнению с линолеумом, у него есть только один недостаток – он боится влаги, поэтому во влажных помещениях его лучше не использовать. Что касается окончательного выбора, то тут все зависит от типа помещения. В гостиной и спальне лучше укладывать ламинат, а на кухне и коридоре – линолеум. Найти качественный и недорогой ламинат и линолеум любых оттенков и рисунков можно на сайте http://www.laminat-msc.ru/. Там же можно оформить покупку в максимально удобной форме.