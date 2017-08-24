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Дарим школьные принадлежности первокласснику правильно!

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© Фото: toomanygifts.ru

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Как правильно подготовить первоклассника к 1 сентября?

Ежегодно перед наступлением заветного для каждого школьника дня – 1 сентября – по всему городу открываются многочисленные школьные базары и ярмарки, а родители готовятся к существенным расходам. На самом деле причин для паники совершенно нет, если речь идет о том ребенке, которому только предстоит отправиться в первый класс.

Важно сразу уяснить одно: вещи, которые приобретают в подарок первокласснику, должны соответствовать трем конкретным критериям:

  • быть максимально прочными;
  • отличаться простотой эксплуатации;
  • при необходимости быть легко заменяемыми.
 

По первому пункту в качестве примера можно привести ранец, прочность которого должна быть на первом месте, так как основная цель этого школьного предмета – выдерживать грузы, иногда весьма существенные.

Отдельно следует сказать о простоте, так как сегодня в магазинах можно встретить немало ярких и привлекательных принадлежностей, обращаться с которыми детям, отравляющимся в первый класс, может быть очень сложно. Те же пеналы с держателями для карандашей и ручек в виде резиночек только отнимают у ребенка время на перемене, которое он будет тратить на раскладывание своих принадлежностей по местам.

Ну и по последнему пункту выбора подходящего подарка первокласснику все становится предельно ясно, если каждый из родителей вспомнит, насколько малыши в этом возрасте рассеяны, к чему дополнительно прибавляется адаптационный период первого класса. Поэтому даже если ребенок потерял или испортил ту или иную вещь, для него в этом не должно быть ничего страшного, так как дома в ящике он может найти еще не одну точно такую же и заменить ее, стараясь в следующий раз просто быть аккуратнее.

Как использовать психологию, собирая ребенка в школу?

 

Не стоит забывать о том, что школьники младшего возраста очень любят, чтобы всего было много. Поэтому стоит приобретать достаточно большой набор карандашей, шариковые ручки в наборе и даже серию ластиков, которые приглянулись ребенку, даже если родителю они кажутся одинаковыми.

Также не стоит забывать о том, что в первом классе дети попадают, по сути, в чужеродную для них среду, а потому в идеале следует сделать малышу специальный подарок, который может стать и талисманом для него, и той родной вещью, которую он берет с собой в школу из дома, поддерживающей его морально. Как ни странно, данный прием неплохо помогает адаптироваться и даже существенно улучшает учебный процесс.

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