  • 24 Август 2017
USD 25.08.2017 59.1397 +0.0085
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 25.08.2017 69.7434 +0.1815
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 24.08.2017 52.12 0.76
Нефть(p) 24.08.2017 3082.36 +45.38

Сотрудник службы безопасности «ТаксовичкоФ»: Мы не будем с вами судиться, у нас другие методы работы

Автор:


© Фото: Ольга Кириллова / vk.com/taxovichkof

Темы дня

«Я знаю, где вы живете, ждите через час», - безапелляционно заявил главреду портала «Санкт-Петербург.ру» сотрудник безопасности компании.

На личный номер главного редактора «Санкт-Петербург.ру» Анны Носик сегодня, 24 августа, поступил звонок от человека, представившегося сотрудником службы безопасности компании «ТаксовичкоФ» Алексеем. Он настойчиво требовал встречи, стоя у офиса редакции на улице Попова, и желал обсудить публикации «Санкт-Петербург.ру» о деятельности таксомоторной компании.

На отказ встретиться в редакции и предоставить все претензии в письменной форме, либо обратиться с ними в суд, некто Алексей сообщил, что «у службы безопасности компании другие методы работы», и неожиданно предложил подъехать к дому главного редактора, уточнив, что домашний адрес он прекрасно знает, ведь некогда Анна Носик вызывала такси «ТаксовичкоФ» к своему дому. Отказ главреда портала и от этой встречи не удовлетворил представившегося сотрудником службы безопасности, и он все равно пообещал подъехать.

В конце июня в адрес «Санкт-Петербург.ру» поступило официальное письмо от компании «ТаксовичкоФ» с предупреждением, что они намерены подать в суд на СМИ. Такую реакцию вызвала публикация «У какого такси всегда пробки виноваты, или почему «Таксовичкоф» обманывает клиентов». В тексте утверждалось, что в интернете есть отзывы, авторы которых заявляют, что «ТаксовичкоФ» обманывает клиентов. Основной претензией к такси стала несвоевременная подача автомобилей при заказе.

«Санкт-Петербург.ру» был готов к решению ситуации в правовом поле. Для этого мы повторно связались с авторами отзывов и получили подтверждение подлинности рассказываемых историй. Более того, под значительной частью комментариев в соцсетях есть ответ самого «Таксовичкова», который не ставит под сомнение подлинность отзывов.

Позже на портале вышло еще несколько публикаций, в которых так или иначе была затронута деятельность компании:

«Почувствуй себя рабом, или почему водители такси засыпают за рулем»

«Главное громко заявить: «ТаксовичкоФ» за презентацией нового приложения забыл провести служебные расследования»

При этом PR-менеджер «ТаксовичкоФ» Елена Голикова на прошлой неделе заверила «Санкт-Петербург.ру», что в суд на портал они более подавать не намерены. «Это было единоличное решение службы безопасности компании, которое впоследствии было пересмотрено», - сообщила Голикова в личной телефонной беседе с главным редактором Анной Носик.

Вероятно, служба безопасности вновь приняла «единоличное решение» о профилактической беседе с главредом нелюбимого портала. О том, какие же «другие методы работы» они предпочитают, нам остается неизвестным. Но с учетом того, что «Алексей» уточнил, что «лучше не разглашать информации о звонке», вероятно, «Санкт-Петербург.ру» еще предстоит с ними познакомиться. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.08.17
    Услуги инженерно-геодезических исследований: актуальность и необходимость
    22.08.17
    Нержавеющая сталь: особенности применения в различных сферах
    22.08.17
    Качественный ремонт iPhone 6s
    17.08.17
    Такси в Санкт-Петербурге: быстро, выгодно, комфортно
    17.08.17
    Радуга — многопрофильный медцентр в Петербурге
    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram