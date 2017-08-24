Сотрудник службы безопасности «ТаксовичкоФ»: Мы не будем с вами судиться, у нас другие методы работы

На личный номер главного редактора «Санкт-Петербург.ру» Анны Носик сегодня, 24 августа, поступил звонок от человека, представившегося сотрудником службы безопасности компании «ТаксовичкоФ» Алексеем. Он настойчиво требовал встречи, стоя у офиса редакции на улице Попова, и желал обсудить публикации «Санкт-Петербург.ру» о деятельности таксомоторной компании.

На отказ встретиться в редакции и предоставить все претензии в письменной форме, либо обратиться с ними в суд, некто Алексей сообщил, что «у службы безопасности компании другие методы работы», и неожиданно предложил подъехать к дому главного редактора, уточнив, что домашний адрес он прекрасно знает, ведь некогда Анна Носик вызывала такси «ТаксовичкоФ» к своему дому. Отказ главреда портала и от этой встречи не удовлетворил представившегося сотрудником службы безопасности, и он все равно пообещал подъехать.

В конце июня в адрес «Санкт-Петербург.ру» поступило официальное письмо от компании «ТаксовичкоФ» с предупреждением, что они намерены подать в суд на СМИ. Такую реакцию вызвала публикация «У какого такси всегда пробки виноваты, или почему «Таксовичкоф» обманывает клиентов». В тексте утверждалось, что в интернете есть отзывы, авторы которых заявляют, что «ТаксовичкоФ» обманывает клиентов. Основной претензией к такси стала несвоевременная подача автомобилей при заказе.

«Санкт-Петербург.ру» был готов к решению ситуации в правовом поле. Для этого мы повторно связались с авторами отзывов и получили подтверждение подлинности рассказываемых историй. Более того, под значительной частью комментариев в соцсетях есть ответ самого «Таксовичкова», который не ставит под сомнение подлинность отзывов.

Позже на портале вышло еще несколько публикаций, в которых так или иначе была затронута деятельность компании:

«Почувствуй себя рабом, или почему водители такси засыпают за рулем»

«Главное громко заявить: «ТаксовичкоФ» за презентацией нового приложения забыл провести служебные расследования»

При этом PR-менеджер «ТаксовичкоФ» Елена Голикова на прошлой неделе заверила «Санкт-Петербург.ру», что в суд на портал они более подавать не намерены. «Это было единоличное решение службы безопасности компании, которое впоследствии было пересмотрено», - сообщила Голикова в личной телефонной беседе с главным редактором Анной Носик.

Вероятно, служба безопасности вновь приняла «единоличное решение» о профилактической беседе с главредом нелюбимого портала. О том, какие же «другие методы работы» они предпочитают, нам остается неизвестным. Но с учетом того, что «Алексей» уточнил, что «лучше не разглашать информации о звонке», вероятно, «Санкт-Петербург.ру» еще предстоит с ними познакомиться.