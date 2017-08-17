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Серии грузовиков компании DAF – от малотоннажных тягачей до мощных автопоездов

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© Фото: terratruck.ru

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Широкая линейка грузовых автомобилей компании DAF. Мощные тягачи, эксплуатируемые в городских, региональных и международных перевозках.

Свою надежность грузовики DAF подтвердили за десятки лет присутствия на рынке. Автомобили выполняют перевозки на разных маршрутах, включая международные направления. В линейке производителя представлено несколько машин в разных сериях.

За какие качества водители выбирают машины DAF?

 

Техника нидерландского бренда работает в разных уголках планеты. В мире открыто несколько тысяч сервисных центров, обслуживающих тягачи DAF. Компания выпускает грузовики в трех сериях:

- LF – грузовые авто для работы на дальних маршрутах, техника готова к интенсивной эксплуатации;

- CF – универсальные тягачи, эксплуатируемые на средних расстояниях;

- XF – грузовики с обновленным дизайном, рассчитаны на дальние перевозки.

 

Одна из самых популярных моделей в серии XF – это грузовой автомобиль DAF 105. Машина адаптирована для работы на дальних расстояниях, в частности эксплуатируется в международных перевозках. Как и вся остальная техника бренда, грузовик DAF 105 оснащен современным силовым агрегатом, но отличается от других автомобилей более просторной кабиной. Выделим другие преимущества модели:

- комфортный интерьер салона, оснащенный множеством полезных опций;

- отличные качества торможения и набора скорости;

- высокая мощность (достигает 510 л/сил) и крутящий момент (2500 Нм).

 

На сайте https://terratruck.ru/gruzovaya-texnika/trucks/ представлена подробная информация о грузовых автомобилях DAF с описанием их технических характеристик.

Грузовые автомобили DAF серий CF и LF

 

Линейка CF включает в себя универсальные грузовики, рассчитанные на перевозку разных грузов. Машины успешно работают как в черте города, так и в региональных и даже международных перевозках. Бренд предлагает автомобили с разным количеством осей. Силовые агрегаты грузовиков соответствуют самым высоким стандартам Euro-5. Автомобили комплектуются автоматическими и механическими КПП.

Техника используется не только в грузоперевозках, но и решении многих других задач, включая работу на стройплощадках. Облегченный вес шасси машин упрощает использование различных надстроек.

Серия LF – это комфортабельные машины, представленные разными модификациями. Масса грузовиков достигает 32 тонн (самый легкий автомобиль весит всего 7,5 тонн). Особое внимание производитель уделяет комфорту водителей, оснащая кабины кондиционерами, холодильниками, обогревателями и пр.

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