Будь в форме вместе с SELA!

Родители, которые ценят качество и следуют модным тенденциям, будут рады выбрать школьную коллекцию SELA.

Брюки и пиджаки, модные жилеты и кардиганы, юбки и платья - в этом сезоне модники будут приятно удивлены широким ассортиментом на любой вкус.

‪Дизайнеры отдали предпочтение натуральным тканям, которые позволяют телу дышать, что так высоко ценят родители.

‪В новом сезоне модницы SELA будут чувствовать себя уверенно в стильных нарядах. Цветовая палитра рубашек и блузок варьируется от нежно-розовых до голубых цветов, которые гармонично сочетаются с юбками, жилетами, сарафанами и брюками.

‪Мальчики почувствуют себя настоящими джентльменами в удобных элегантных костюмах.

В школьной коллекции SELA есть все, чтобы юные модники полностью были готовы к новому учебному году.

Ознакомиться с коллекцией, узнать цены и адреса магазинов в вашем городе можно на сайте https://www.sela.ru/eshop/bts/.