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Будь в форме вместе с SELA!

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© Фото: sela.ru
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    Время собирать ребенка к школе! Сделайте это заранее, чтобы не стоять в очередях в преддверии учебного года.

    Родители, которые ценят качество и следуют модным тенденциям, будут рады выбрать школьную коллекцию SELA.

    Брюки и пиджаки, модные жилеты и кардиганы, юбки и платья - в этом сезоне модники будут приятно удивлены широким ассортиментом на любой вкус.

    ‪Дизайнеры отдали предпочтение натуральным тканям, которые позволяют телу дышать, что так высоко ценят родители.

    ‪В новом сезоне модницы SELA будут чувствовать себя уверенно в стильных нарядах. Цветовая палитра рубашек и блузок варьируется от нежно-розовых до голубых цветов, которые гармонично сочетаются с юбками, жилетами, сарафанами и брюками.

    ‪Мальчики почувствуют себя настоящими джентльменами в удобных элегантных костюмах.

    В школьной коллекции SELA есть все, чтобы юные модники полностью были готовы к новому учебному году.

    Ознакомиться с коллекцией, узнать цены и адреса магазинов в вашем городе можно на сайте https://www.sela.ru/eshop/bts/.

     

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