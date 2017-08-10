Кадыров: В Чечне не станут тратить время на просмотр бездуховного фильма «Матильда»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что жители Чечни не станут тратить время на просмотр бездуховного фильма «Матильда».

Ранее Кадыров просил Министерство культуры РФ запретить прокат фильм на территории республики. Однако в итоге Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение на всей территории России.

«Не все зависит от данного министерства и от его прокатного удостоверения. Нам негласно посылают сигналы: вы мол можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет! Знаете, почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя», - написал Кадыров на своей странице в Instagram.



Кадыров уточнил, что не ожидал другого решения от Минкульта. «Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съемки картины финансированы из бюджета. Не пойдет же Минкультуры против себя», - заявил глава Чечни.



Тем временем в Ингушетии «Матильду» все же не увидят, так как представитель кинотеатра «Дружба» – единственного в республике – заявил в интервью «Интерфаксу», что они «просто не будут заказывать этот фильм», поскольку сцены из новой киноленты Алексея Учителя могут оскорбить верующих, а это угрожает мирному сосуществованию представителей разных конфессий.



Представитель кинотеатра пояснил, что в Ингушетии прокатчики всегда проверяют новинки индустрии на соответствие религиозным канонам и местным традициям перед заказом.



На информацию о выдаче прокатного удостоверения отреагировала главная противница «Матильды» депутат Госдумы Наталья Поклонская. По ее словам, удостоверение «выдано с нарушениями, в спешке; не исключено, что с учетом числа регионов, отказывающихся уже сейчас от проката, оно вообще не будет использовано».



«Столько сразу в один день допустить нарушений - наверняка были для этого поводы и, может, министерство культуры доведено до такого кипящего состояния, что смогло несмотря ни на что выдать прокатное удостоверение в нарушение порядка выдачи», - цитирует Поклонскую «Интерфакс». Так, по ее словам, обсуждения при общественном совете при Министерстве культуры перед принятием данного решения не было - это нарушение регламента.



В фильме «Матильда» рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат «Матильда» выйдет 25 октября.



По данным социологического опроса, которые были опубликованы 10 августа, более 81% россиян слышали про фильм «Матильда», а 56% указали, что хотят посмотреть это кино.