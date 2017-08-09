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Baltic Weekend 2017 пройдет в Петербурге 14–15 сентября

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© Фото: balticweekend.com

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Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ключевые игроки рынка обсудят на Baltic Weekend 2017 главные события года и влияющие на них факторы с точки зрения коммуникаций.

С 14 по 15 сентября 2017 года в Петербурге, в отеле Corinthia, в семнадцатый раз пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend – масштабное отраслевое мероприятие с участием российских и зарубежных специалистов по связям с общественностью, маркетологов и рекламистов, а также представителей власти, бизнеса и масс-медиа. Регистрация на форум открыта до 5 сентября.

Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications. Официальный спонсор мероприятия - компания «МегаФон».

Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. Будущее коммуникационной индустрии, лучшие мировые кейсы, современные технологии и эффективные стратегии продвижения брендов на рынке обсудят лидеры отрасли 14-15 сентября на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 2017.

Основные темы форума:

  • Большие данные (big data);
  • Спортивный маркетинг;
  • Социальные коммуникации;
  • Real Time и фейковые новости;
  • Стартапы;
  • Международный PR;
  • PRO-деньги;
  • Короли контента.
 

Среди спикеров Baltic Weekend 2017 – генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, президент международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью ICCO, генеральный директор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар, Управляющий партнер компании EY Russia Александр Ивлев, член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром-нефть» Александр Дыбаль, директор по работе с клиентами Bloomberg Media Елена Мас, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК «Зенит» Жанна Дембо,  директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России Олег Румянцев, директор департамента коммуникаций оргкомитета «Россия-2018» Владимир Плетюхин, российский спортивный журналист и видеоблогер, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь и другие лидеры отрасли.

По словам организаторов, участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем.

Кроме того, 14 сентября в честь открытия Baltic Weekend 2017 в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA Awards 2017. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия PROBA Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса «А»).

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com

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