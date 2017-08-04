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Суд освободил из СИЗО Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика

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© Фото: 7x7-journal.ru

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Суд освободил из СИЗО Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика: признает ли следствие свое поражение?

Очередное заседание, на котором решалась судьба Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика, прошло 31-го июля в Басманном суде Москвы. Они возглавляли «КЭС-Холдинг» - одну из крупнейших в России энергетических компании. Но вот уже почти год сидят за решеткой. Следователи обвиняют их во взяточничестве и передаче больших денег большим чиновникам Коми ради льгот на тепло и электроэнергию. Бывшие топ-менеджеры вместе с экс-главой республики Вячеславом Гайзером обвиняются в создании преступного сообщества, отмывании денег с причинением ущерба региону в 3,5 млрд рублей. В тех делах тоже не все однозначно, сейчас речь конкретно о менеджерах - Борисе Вайнзихере и Евгении Ольховике. 

Итак, говорят - взятки. Называют сумму - 800 млн рублей. И такой же период - целых семь лет, с 2007-го по 2014-й. Но нет ответов на вопросы: кому конкретно якобы давались эти взятки и сколько, по их мнению, заплатили Вайнзихер и Ольховик по отдельности. Ведь "800 млн" - это, по словам следователей, общая сумма. Не ясно и при каких обстоятельствах, через кого передавались деньги.

На очевидные несостыковки в деле 31-го июля судье указали адвокаты Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика.

"Более того - это не наше личное мнение, - уточняли защитники. - Мы писали обращение в генеральную прокуратуру России, и там с нашими доводами согласились. Ответив, что указали следователям на допускаемые нарушения и потребовали их устранить. Однако они игнорируют даже Генпрокуратуру - до сих пор ее требование не выполнено".

Следователь считают, что обвиняемые могут скрыться от следствия, так как у них есть активы, с помощью которых они могут помешать расследованию. "Как и куда могут скрыться обвиняемые? Назовите их "активы" - предъявите выписки счетов, справки о недвижимости за границей и другие документы", - просили адвокаты.

"У Вайнзихера в Голландии живет сестра, а в России у него никаких социальных связей, здесь его ничего не держит. И его родственники оформляют документы для выезда за границу", - обосновали свою позицию силовики.

"Моя сестра с мужем и ребенком действительно живет в Голландии, - подтвердил Вайнзихер. - Ее муж получил там работу в крупной корпорации, они взрослые люди и имеют на это право. Но они - граждане России. Если моя семья - а уменя трое детей, один из которых несовершеннолетний - не является "социально-общественными связями", то я не знаю... И назовите - кто именно, как и куда оформляет документы на выезд из страны?" – обратился он к следствию.

Евгений Ольховик, награжденный орденом Дружбы, рассказал следствию, что его родители умерли, ему уже 62 года, хроническое заболевание позвоночника, супруга-пенсионерка, за границей ничего нет: "У меня была возможность скрыться. Если бы я хотел, я это сделал. А теперь - тем более - у меня ни желания, ни сил".

Адвокаты бизнесменов указали суду на то, что за последние полгода в деле не появилось ни одной новой строчки по существу. Того же Вайнзихера последний раз допрашивали еще 19 января. И тем не менее, срок следствия регулярно продлевается, очередной срок окончания перенесен на 2 января 2018-го.

За Бориса Вайнзихера в суде поручились известные деятели культуры и искусства, а также представители департамента культуры и Совета художников Москвы. Уверенность в порядочности бизнесменов высказали руководители крупных корпораций. Свои поручительства они передали через адвокатов.

Выслушав доводы адвокатов, следствия и прокуратуры, судья вынесла решение: освободить Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика из-под стражи, изменив им меру пресечения на домашний арест. Слова Фемиды близкие бизнесменов, которые были в зале, встретили аплодисментами. Но суд продлил Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику домашний арест еще на месяц.

Недавно президент Владимир Путин был с рабочим визитом в Амурской области и говорил о бизнесе. "Надо освобождать из-под стражи предпринимателей, если в отношении них не ведется активных следственных действий", - подчеркнул глава государства, поручив Верховному суду и Генпрокуратуре оперативно это проработать, если потребуется - внести изменения в закон. Предложил Путин и запретить следователям изымать на предприятиях серверы и жесткие диски.

 

По материалам Цензуры.нет 

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