Крышу стадиона «Санкт-Петербург Арена» протестировали в сложных погодных условиях

Проведение матча второго тура российской Премьер-Лиги 22 июля, который состоялся на стадионе «Санкт-Петербург Арена», стало очередным тестированием работы всех инженерных систем нового спортивно-развлекательного комплекса. Согласно официальному протоколу, посмотреть на соперничество «Зенита» с «Рубином» пришли более 38 тыс/ зрителей. Все инженерные системы стадиона - на объекте функционируют 127 инженерных систем различного назначения - работали штатно и в полном объеме.

Учитывая погодные условия, организаторами матча было принято решение провести игру при закрытой крыше. Закрытие осуществлялось из централизованного пункта управления ЕЦУС (единый центр управления стадиона), время закрытия составило 40 минут, что соответствует проектным параметрам.

Ливневые дожди, которые прошли во время матча, позволили выявить места, требующие надлежащей эксплуатации: это примыкания ездовой фермы, по которой передвигаются две половины конструкции раздвижной кровли, к опорному кольцу, то есть к стационарной, неподвижной конструкции крыши, и другие места. В ходе матча произведена диагностика конструкций и локализация протечек, о чем составлен соответствующий акт.

В срок до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации будет разработан и утвержден корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем.