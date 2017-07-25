  • 25 Июль 2017
USD 26.07.2017 59.8185 +0.1613
USD ММВБ 18:17 59.83480  
EUR 26.07.2017 69.7005 +0.2297
EUR ММВБ 18:17 69.6970  
Нефть($) 25.07.2017 49.58 +1.83
Нефть(p) 25.07.2017 2965.80 +117.17

Крышу стадиона «Санкт-Петербург Арена» протестировали в сложных погодных условиях

Автор:


© Фото: matchtv.ru

Темы дня

Генподрядчик до 15 августа разработает и утвердит корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона.

Проведение матча второго тура российской Премьер-Лиги 22 июля, который состоялся на стадионе «Санкт-Петербург Арена», стало очередным тестированием работы всех инженерных систем нового спортивно-развлекательного комплекса. Согласно официальному протоколу, посмотреть на соперничество «Зенита» с «Рубином» пришли более 38 тыс/ зрителей. Все инженерные системы стадиона - на объекте функционируют 127 инженерных систем различного назначения - работали штатно и в полном объеме.

Учитывая погодные условия, организаторами матча было принято решение провести игру при закрытой крыше. Закрытие осуществлялось из централизованного пункта управления ЕЦУС (единый центр управления стадиона), время закрытия составило 40 минут, что соответствует проектным параметрам.

Ливневые дожди, которые прошли во время матча, позволили выявить места, требующие надлежащей эксплуатации: это примыкания ездовой фермы, по которой передвигаются две половины конструкции раздвижной кровли, к опорному кольцу, то есть к стационарной, неподвижной конструкции крыши, и другие места. В ходе матча произведена диагностика конструкций и локализация протечек, о чем составлен соответствующий акт.

В срок до 15 августа в рамках гарантийных обязательств за счет генподрядной организации будет разработан и утвержден корпоративный стандарт эксплуатации кровли стадиона, систем водоотведения и дренажных систем.

 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm