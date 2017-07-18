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Техника от компании «ЯрКамп»

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© Фото: buspiter.ru

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Если вы хотите приобрести грузовую технику в собственность или заключить лизинговый договор, обращайтесь в компанию «ЯрКамп», являющуюся официальным дилером ведущих производителей автобусов и грузового транспорта.

Вам необходимо транспортное средство, но нет возможности приобрести автобус или грузовой автомобиль в собственность? Или условия автокредита в данный момент достаточно жесткие? Это не проблема. Компания «ЯрКамп» предлагает своим клиентам технику в лизинг и на продажу на максимально выгодных условиях. Хотите узнать подробнее?

Лизинговый договор – это своеобразный симбиоз аренды и рассрочки. Иными словами, приобретая транспорт в лизинг, вы на протяжении определенного времени выплачиваете арендную плату, но имеете возможность в дальнейшем стать собственником на законных основаниях. Компания «ЯрКамп» предоставляет услуги передачи техники в пользование юридическим и частным лицам уже более 15 лет и за это время успела заслужить доверие сотен клиентов. Такая популярность вполне обоснована: сотрудничество с данной организацией имеет множество преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

  • исключительная выгода покупателя за счет лояльной ценовой политики;
  • возможность приобретения транспортных средств от ведущих мировых и отечественных производителей, включая ОАО «КАМАЗ», Hyundai, ОАО «Русские Автобусы-Группа ГАЗ» и множество других;
  • привлекательные условия лизинговой рассрочки;
  • оперативное получение заказа;
  • наличие гарантии на всю приобретаемую продукцию.
 

Помимо заключения арендного договора, каждому из клиентов компании доступно официальное приобретение грузовой техники и автобусов как оптом, так и в розницу. Кроме того, специалисты «ЯрКамп» осуществляют сервисное и гарантийное обслуживание, а также диагностику транспортных средств, оказывают услуги консультационного характера. Организация работает как с техникой, купленной у них, так и занимается ремонтом стороннего транспорта любого уровня сложности в сжатые сроки и по выгодным ценам.

Если вы все еще не уверены в необходимости сотрудничества или уже готовы купить автобус, на сайте http://www.buspiter.ru/ можно ознакомиться с полным спектром услуг и ассортиментом компании. При появлении любых вопросов свяжитесь со специалистами «ЯрКамп» самостоятельно или оставьте свои контактные данные, заполнив форму обратной связи онлайн. Пообщаться с менеджерами можно также путем личной переписки. Индивидуальный подход и тщательная работа с каждым клиентом – приоритеты организации, позволяющие ей удерживать первое место среди конкурентов по всем показателям эффективности деятельности.

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