Техника от компании «ЯрКамп»

Вам необходимо транспортное средство, но нет возможности приобрести автобус или грузовой автомобиль в собственность? Или условия автокредита в данный момент достаточно жесткие? Это не проблема. Компания «ЯрКамп» предлагает своим клиентам технику в лизинг и на продажу на максимально выгодных условиях. Хотите узнать подробнее?

Лизинговый договор – это своеобразный симбиоз аренды и рассрочки. Иными словами, приобретая транспорт в лизинг, вы на протяжении определенного времени выплачиваете арендную плату, но имеете возможность в дальнейшем стать собственником на законных основаниях. Компания «ЯрКамп» предоставляет услуги передачи техники в пользование юридическим и частным лицам уже более 15 лет и за это время успела заслужить доверие сотен клиентов. Такая популярность вполне обоснована: сотрудничество с данной организацией имеет множество преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

исключительная выгода покупателя за счет лояльной ценовой политики;

возможность приобретения транспортных средств от ведущих мировых и отечественных производителей, включая ОАО «КАМАЗ», Hyundai, ОАО «Русские Автобусы-Группа ГАЗ» и множество других;

привлекательные условия лизинговой рассрочки;

оперативное получение заказа;

наличие гарантии на всю приобретаемую продукцию.

Помимо заключения арендного договора, каждому из клиентов компании доступно официальное приобретение грузовой техники и автобусов как оптом, так и в розницу. Кроме того, специалисты «ЯрКамп» осуществляют сервисное и гарантийное обслуживание, а также диагностику транспортных средств, оказывают услуги консультационного характера. Организация работает как с техникой, купленной у них, так и занимается ремонтом стороннего транспорта любого уровня сложности в сжатые сроки и по выгодным ценам.

Если вы все еще не уверены в необходимости сотрудничества или уже готовы купить автобус, на сайте http://www.buspiter.ru/ можно ознакомиться с полным спектром услуг и ассортиментом компании. При появлении любых вопросов свяжитесь со специалистами «ЯрКамп» самостоятельно или оставьте свои контактные данные, заполнив форму обратной связи онлайн. Пообщаться с менеджерами можно также путем личной переписки. Индивидуальный подход и тщательная работа с каждым клиентом – приоритеты организации, позволяющие ей удерживать первое место среди конкурентов по всем показателям эффективности деятельности.