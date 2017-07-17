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Индивидуальный пошив униформы для предприятий, ресторанов и других компаний

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© Фото: enchy.ru

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Компания ENCHY – это высокое качество товара, минимальные сроки пошива, индивидуальный дизайн униформы любой направленности, натуральные ткани и доступные цены.

Для каждого руководителя внешний вид сотрудников имеет большое значение, ведь каждый из них представляет частичку компании. Также одежда помогает создать определенный образ, отличительные качества. Во что одеть и какую форму придумать – это дело нелегкое, так как наряд должен соответствовать направлению деятельности предприятия и украшать сотрудника.

Если вы столкнулись с такой проблемой, тогда помощь готова оказать компания ENCHY, которая занимается разработкой дизайнов и пошивом одежды для персонала офисов, гостиниц и ресторанов с 1991 года. Сегодня торговая марка ENCHY занимает лидирующие позиции, так как готова предложить потребителям свою профессиональную помощь, а также отличное разнообразие продукции. Каталоги насчитывают более 2300 моделей, поэтому здесь вы найдете именно то, что нужно вашему предприятию.

Успех компании заключается в профессиональном и ответственном подходе к работе, а также в использовании современных технологий и качественного материала. Дизайн разрабатывается опытными мастерами, крой осуществляется на современном лазерном оборудовании, что позволяет получить уникальную и качественную форму. Используемый материал натуральный, экологически чистый, не вызывает аллергической реакции, раздражения. Такая униформа отлично будет смотреться на сотруднике независимо от его фигуры и комплекции, также изделие порадует своей износостойкостью и долговечностью. Вам не нужно будет переживать, что форма сядет или полиняет после стирки. ENCHY гарантирует качество предлагаемого товара.

Отличным примером уникальности и качества является форма администратора, фотографии которой вы можете увидеть на страничке https://www.enchy.ru/komplekt_admin_8.html?parent=63. Как известно, администратор в любом заведении выполняет роль руководителя. Он должен уметь произвести положительное впечатление на гостей и клиентов заведения, уладить быстро конфликт и поддержать положительную атмосферу. Именно от администратора, не важно – гостиница это, ресторан или офис, зависит первое впечатление о компании и заведении в целом. Поэтому его внешний вид должен соответствовать выполняемым обязанностям и производить положительное впечатление на клиентов и посетителей.

Для того чтобы избежать этих нюансов, воспользуйтесь предложениями компании ENCHY, которая практикует индивидуальный подход к каждому клиенту, предлагает оптимальные цены, выгодные условия оплаты, быстрое изготовление заказа и его своевременную доставку. Вместе с торговой маркой ENCHY ваша компания всегда будет в форме!

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