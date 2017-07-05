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Где в СПб купить качественные строительные материалы

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© Фото: krass-dom.ru

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В настоящее время все строительные компании предлагают самые разнообразные материалы для строительных, а также отделочных работ. Кирпич — наиболее востребованный материал.

Северная столица – город, в котором темпы застройки демонстрируют одни из самых высоких показателей. По этой причине в Питере неизменным спросом пользуются высококачественные строительные материалы. Основным их поставщиком выступает компания «Кирпич СПб».

Могут ли качественные материалы стоит дешево?

 

Застройщики уже привыкли, что львиную долю их бюджета «съедают» расходы на приобретение строительных материалов. В реальности колоссальных затрат можно избежать. Для этого достаточно сотрудничать с официальными дистрибьюторами и дилерами заводов-изготовителей. Такие поставщики готовы гарантировать высокое качество строительной продукции, никогда не подведут со сроками ее доставки, предложат приемлемые расценки и льготные условия для оптовых клиентов.

Компания «Кирпич СПб» является официальными представителем сразу нескольких ведущих отечественных и заграничных производителей строительных материалов. В ее ассортименте продукция от таких крупных заводов, как Wienerberger, Lode, troeher, Feldhaus Klinker, Penter Klinker. Пройдя по ссылке http://krass-dom.ru/, можно ознакомиться с полным перечнем предлагаемой продукции. Особым спросом среди застройщиков СПб пользуются следующие позиции:

  • кирпич;
  • брусчатка и плитка;
  • теплоизоляционные материалы.
 

Кирпич – строительный материал на все времена

 

В последние несколько лет эксперты отмечают возврат интереса частных и коммерческих застройщиков к кирпичу. Эпоха панельных домов медленно, но уверенно уходит. Строительные компании Санкт-Петербурга для своих новых объектов стремятся использовать натуральные, морозостойкие и прочные материалы. Кирпич всем этим характеристикам отвечает в полной мере.

Единственное, что может помешать масштабному применению кирпича, – достаточно высокая стоимость. Значительно сократить расходы легко. Для этого достаточно обратиться к надежному поставщику, сотрудничающему напрямую с заводом-изготовителем. В такой компании цены на отечественный, импортный облицовочный и клинкерный кирпич гарантированно будут демократичными. Разница в стоимости, предлагаемой посредниками, нередко доходит до 20-25 %.

Для постоянных клиентов в организациях предусмотрены сезонные и специальные скидки. Кирпич доставляет в надежной упаковке, что полностью исключает его повреждение в ходе транспортировки.

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