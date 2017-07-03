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Ваши возможности с Cupastone

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© Фото: spb.ladnydom.ru

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Cupastone – одно из ответвлений масштабного холдинга CUPA, знаменитого и имеющего представительства в Европе, России, Бразилии и др. Деятельность Cupastone сосредоточена на разработке решений, которые позволят эффективно и выгодно использовать природный камень.

И один из главных нюансов – это качество. Компания Cupastone добывает сырье в собственных карьерах, обрабатывая его затем на своих заводах во Франции, Испании, Португалии. Благодаря этому изготовитель обеспечил себе возможность контролировать качество на всех этапах создания декоративных каменных панелей.

Изделия Cupastone используют для декора интерьеров и экстерьеров. Материалами для них служат:

  • кварцит;
  • гранит;
  • сланец;
  • мрамор;
  • песчаник;
  • гнейс (смесь слюды, кварца, шпата).
 

Панели состоят из фрагментов минералов, которые устанавливаются на цементную основу в форме S, армированную стекловолокном. Это дает возможность потребителю быстро и удобно устанавливать их, избежав неэстетичных стыков.

Изделия пользуются огромной популярностью в Европе, потому что они:

  • выпускаются в очень широком ассортименте;
  • долговечны и прочны;
  • выдерживают температурные колебания, удары;
  • не растрескиваются;
  • придают строению особый шик и респектабельность.
 

Не стоит забывать и о тех преимуществах, которые относятся к натуральному камню в целом:

  • безупречный внешний вид – богатство оттенков и фактур;
  • возможность дополнительной обработки, ремонтопригодность;
  • плотность;
  • низкое водопоглощение (при малом количестве пор);
  • соле- и кислотоустойчивость;
  • морозостойкость;
  • самая высокая прочность среди всех натуральных материалов;
  • срок службы от пятидесяти до нескольких сотен лет.
 

Идеи дизайна экстерьера с Cupastone

 

Каменные панели Sky Gneiss Antik от Cupastone, которые можно приобрести здесь  https://spb.ladnydom.ru/katalog/kamen/natural_nyj_kamen/paneli_iz_natural_nogo_kamnya_cupastone/panel_iz_natural_nogo_kamnya_cupastone_stonepanel_sky_gneiss_antik/, идеально подходят для оформления фасада в стиле прованс. Это ответвление кантри не приемлет «грубой выделки», характеризуясь изысканностью, изяществом легкостью.

Почему подходят именно эти панели?

 

Модель Sky Gneiss Antik полностью удовлетворяет требованиям прованса, характерные черты которого:

  • только природные материалы в отделке;
  • натуральная цветовая гамма;
  • светлые, нежные фоновые оттенки с контрастным декором.
 

Кроме того, с помощью этих изделий можно создать роскошный экстерьер в классическом стиле. Ведь они отвечают главным его требованиям: изысканный внешний вид, прочность, фундаментальность.

Облицованный Sky Gneiss Antik фасад будет радовать взор на протяжении десятилетий, демонстрируя окружающим безупречный вкус и высокий уровень жизни хозяев дома.

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