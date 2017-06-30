Гей-браки в Германии и взятки щенками
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И ураган в Москве.
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- Петербург начал подготовку к Новому годуНа украшение города власти потратят 190 млн рублей.
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- Счетная палата обвинила СПбГУ в неэффективной трате более 550 млн рублейВедомство направит обращение в Генпрокуратуру.
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- Суд оставил главу университета имени Бонч-Бруевича в должности ректора Домашний арест Сергея Бачевского продлен до 4 сентября.
- В ЖК "Северная долина" запустили движение по трем новым дорогам (ФОТО)По двум из них пустят общественный транспорт.
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Лучшее в Петербурге
Куда сходить в Петербурге в июле
Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.
Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке
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Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге
В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.
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Царская одежда: как производят меховые изделия
«Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.
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«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро
«Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.