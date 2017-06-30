Распространенные виды жилья на российском рынке

В настоящий момент тип объектов жилого фонда нигде особым образом не прописан, потому что нет единой классификации, которую бы принимали все застройщики и продавцы недвижимости. На российском рынке появилось множество новых проектов. Критерии "опознавания" того или иного класса жилья стали слишком размытыми. Но зато можно с уверенностью сказать, что на сайте http://6543210.ru/ представлены квартиры для продажи повышенного уровня комфорта. Такая недвижимость со множеством дополнительных опций, включая интегрированную охрану и социальную инфраструктуру, все популярней у населения.

Пять лет назад Российская гильдия риелторов приняла методичку для классификации новостроек по потребительским качествам. В результате выделили четыре категории: эконом, комфорт, бизнес и элитная. Гораздо позже с интересной инициативой выступил Минстрой. Чиновники предложили полностью убрать термин "эконом". Причина кроется в привлечении большего количества покупателей к бюджетным новостройкам. Не секрет, что многие люди, услышав про квартиры подобного класса, ожидают увидеть жилье плохого качества, что не совсем соответствует реальному положению дел. Минстрой России определил новые критерии для обозначения новостроек экономкласса. Это жилой дом площадью не больше 200 кв. метров и не выше трех этажей, стоящий на отдельном земельном участке. Или квартира в многоэтажном доме не меньше 20 и не свыше 150 кв. метров. В доме обязательно должны быть свет, водопровод, канализация, вентиляция и газоснабжение.

А что же относят к комфорт-классу? Термин совершенно уникальный, так как еще десять лет назад такого понятия на российском рынке недвижимости не существовало. Девелоперы сами придумали новое название, чтобы создать дополнительный ажиотаж среди людей. Позже критерий стал общеупотребительным и его стали использовать застройщики. Жилье комфорт-класса тоже относится к массовой застройке. Для квартир характерна улучшенная планировка, увеличенная площадь комнат, готовая чистовая отделка из хороших строительных материалов. Для проектирования здания нанимается архитектор, который придает фасадам интересный вид. Соответствующим образом оформляются входные группы. Благоустраивается территория для отдыха жильцов и прогулок с детьми. Применяют улучшенное инженерное обеспечение. По периметру участка, на котором стоит здание, устанавливают забор. На входе предусмотрен пункт охраны.