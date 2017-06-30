  • 30 Июнь 2017
USD 01.07.2017 59.3862 +0.3007
USD ММВБ 15:17 59.31050  
EUR 01.07.2017 67.8072 +0.3079
EUR ММВБ 15:17 67.6730  
Нефть($) 30.06.2017 47.94 +0.80
Нефть(p) 30.06.2017 2846.97 +61.68

Распространенные виды жилья на российском рынке

Автор:


© Фото: 6543210.ru

Темы дня

Десять лет назад девелоперы придумали новое название жилью с улучшенной планировкой и чистовой отделкой. Сейчас квартиры комфорт-класса пользуются большой популярностью у населения.

В настоящий момент тип объектов жилого фонда нигде особым образом не прописан, потому что нет единой классификации, которую бы принимали все застройщики и продавцы недвижимости. На российском рынке появилось множество новых проектов. Критерии "опознавания" того или иного класса жилья стали слишком размытыми. Но зато можно с уверенностью сказать, что на сайте http://6543210.ru/ представлены квартиры для продажи повышенного уровня комфорта. Такая недвижимость со множеством дополнительных опций, включая интегрированную охрану и социальную инфраструктуру, все популярней у населения.

Пять лет назад Российская гильдия риелторов приняла методичку для классификации новостроек по потребительским качествам. В результате выделили четыре категории: эконом, комфорт, бизнес и элитная. Гораздо позже с интересной инициативой выступил Минстрой. Чиновники предложили полностью убрать термин "эконом". Причина кроется в привлечении большего количества покупателей к бюджетным новостройкам. Не секрет, что многие люди, услышав про квартиры подобного класса, ожидают увидеть жилье плохого качества, что не совсем соответствует реальному положению дел. Минстрой России определил новые критерии для обозначения новостроек экономкласса. Это жилой дом площадью не больше 200 кв. метров и не выше трех этажей, стоящий на отдельном земельном участке. Или квартира в многоэтажном доме не меньше 20 и не свыше 150 кв. метров. В доме обязательно должны быть свет, водопровод, канализация, вентиляция и газоснабжение.

А что же относят к комфорт-классу? Термин совершенно уникальный, так как еще десять лет назад такого понятия на российском рынке недвижимости не существовало. Девелоперы сами придумали новое название, чтобы создать дополнительный ажиотаж среди людей. Позже критерий стал общеупотребительным и его стали использовать застройщики. Жилье комфорт-класса тоже относится к массовой застройке. Для квартир характерна улучшенная планировка, увеличенная площадь комнат, готовая чистовая отделка из хороших строительных материалов. Для проектирования здания нанимается архитектор, который придает фасадам интересный вид. Соответствующим образом оформляются входные группы. Благоустраивается территория для отдыха жильцов и прогулок с детьми. Применяют улучшенное инженерное обеспечение. По периметру участка, на котором стоит здание, устанавливают забор. На входе предусмотрен пункт охраны.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Традиционно в самый теплый месяц года Северную столицу заполнят фестивали. Все от классической до электронной музыки и джаза, День Достоевского, речной карнавал, оперный фестиваль на свежем воздухе и многое другое - «Санкт-Петербург.ру» помогает разобраться в насыщенной программе и ничего не упустить.

    читать далее →

    Где в Петербурге и окрестностях покататься на лодке

    Лето заглядывает к нам так редко, что хочется потратить теплые дни не на сериалы и фильмы, а провести их с дорогими людьми среди зелени, цветов и воды - «Санкт-Петербург.ру» предлагает дополнить прогулку в парках романтичной поездкой на лодке.

    читать далее →

    Пять недорогих кафе с летней террасой в Петербурге

    В центре Северной столицы великое множество кафе и баров, в которых можно перекусить на открытом воздухе. «Санкт-Петербург.ру» узнал, в каких из них средний чек не превышает 800 рублей.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь памятных мест Виктора Цоя в Петербурге

    Путеводитель по памятным местам музыканта в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.06.17
    Какой котел лучше выбрать: настенный или напольный?
    26.06.17
    Где купить все необходимое для скейтбординга?
    23.06.17
    Недвижимость на Пхукете
    23.06.17
    МФУ от бренда НР
    21.06.17
    Офисная мебель: что обеспечит правильный выбор?
    14.06.17
    Типы и особенности противопожарных металлических дверей
    14.06.17
    История полного восстановления при мышечной дистрофии
    13.06.17
    Квадроциклы напрокат

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm