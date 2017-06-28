Опрос "Санкт-Петербург.ру": какой службой такси вы предпочитаете пользоваться?

Городской информационный портал "Санкт-Петербург.ру" просит помочь редакции и принять участие в опросе. Просим ответить вас только на один вопрос: какой службой такси вы предпочитаете пользоваться?

"ТаксовичкоФ"

Яндекс.Такси

Такси "Везёт"

5 000 000

Uber

Gett

"Такси Дешево"

Такси 063

Свои ответы присылайте по почте redaktor@spbnews.ru. В письме можно также указать свой вариант и причину, почему та или иная компания заслужила ваше доверие.

Для тех, кому привычнее нажимать на кнопки в соцсетях, аналогичный опрос запущен в официальной группе "Санкт-Петербург.ру" "ВКонтакте". Вы можете перейти на него по ссылке.

Результаты опроса лягут в основу текста о работе служб такси Петербурга.