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Плавание для красивой фигуры и здоровья: занятия с тренером

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© Фото: volnasport.ru

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Посещение бассейна для занятий под руководством тренера – это отличная возможность быстро освоить полезный навык, укрепить здоровье и улучшить фигуру.

Умение плавать дает человеку широкие возможности. Это делает максимально насыщенным и комфортным отдых на морях и реках, позволяет укрепить здоровье, улучшить фигуру, добиться успехов в профессиональном спорте и др.

В детском возрасте научиться плавать проще. У малышей еще нет психологических барьеров, связанных с этим занятием, они спокойны и открыты всему новому. Однако учиться никогда не поздно. Под руководством чуткого инструктора можно освоить этот навык практически в любом возрасте.

Что могут дать занятия со специалистом?

 
  • Обучение без страха и паники. Если человек учится самостоятельно или под контролем знакомого в открытом водоеме, часто присутствует сильный страх неизведанного – не всегда видно дно, нет возможности контролировать в полной мере положение тела из-за течения. Это мешает сосредоточиться на своих ощущениях и на правильном совершении определенных действий. В бассейне же хорошо видно дно, занятия начинаются на участке с небольшой глубиной, кроме того, рядом находится профессионал. Это уменьшает чувство страха и делает занятия более эффективными.
  • Обучение разным стилям. Можно освоить кроль, брасс, баттерфляй, а также плавание на спине. Подробнее здесь: http://www.volnasport.ru/sport/obuchenie-plavaniyu-vzroslykh-i-detej.html.
  • Индивидуальный профессиональный подход. Как правило, тренеры не обучают всех по одной и той же стандартной программе. Всегда учитывается уровень подготовки, состояние здоровья, возраст и многое другое. Благодаря этому каждое занятие максимально эффективно и освоение навыков дается достаточно легко.
  • Укрепление здоровья и улучшение фигуры. Регулярные занятия в бассейне повышают рабочий объем легких, формируют мышечный корсет, позитивно влияют на состояние суставов. Кроме того, они снимают напряжение и стресс. Даже обычное плавание имеет хорошо выраженный положительный эффект. А при выборе определенного направления занятий можно очень эффективно решать отдельные задачи. Например, сбросить вес. Или подготовить организм к родам. Программы занятий разрабатывают и составляют опытные тренеры с учетом целей занятий.
 

Можно записаться в школу плавания на фиксированное количество занятий или же на определенный срок. Для тех, кто хочет работать в индивидуальном режиме и не придерживаться строгих рамок, существуют абонементы без ограничений по времени и частоте посещений.

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