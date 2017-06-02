Какими бывают шпаклевки и для чего они используются?

Шпаклевка представляет собой специальный состав, применяемый для выравнивания стеновых и потолочных поверхностей. Выделяют также декоративную шпаклевку, при помощи которой выполняется отделка.

Основные виды шпаклевок

Если рассматривать шпаклевку с точки зрения ее состава, то можно выделить три основных вида:

гипсовые;

полимерные;

цементные.

Самыми дешевыми среди перечисленных являются гипсовые составы, невысокая цена которых, однако, не мешает им превосходно справляться с поставленными задачами: выравниваются они без особых проблем и усадки после нанесения не наблюдается. Основной недостаток шпаклевок данного вида - это его неустойчивость к воздействию влаги, из-за чего использовать гипсовую шпаклевку можно далеко не везде.

Составы, в основе которых лежит цемент, напротив, отличаются повышенной влагостойкостью, но определенная степень усадки при их использовании наблюдается. Полимерные же смеси усадке не подвержены и воздействию влаги противостоят вполне успешно, обеспечивая тем самым высокое качество выровненной поверхности. Соответственно и стоят они очень дорого, однако, если приобретается такая шпаклевка оптом, то покупать ее выгодно.

Еще один критерий, который обязательно нужно учитывать в процессе выбора шпаклевки, это ее назначение и сфера применения. По данным характеристикам все шпаклевочные составы делятся на выравнивающие, декоративные и универсальные. Выравнивающие, они же стартовые, смеси узнаваемы даже внешне, так как отличаются большой зернистостью, обеспечивающей качественную адгезию. Чаще всего такие составы наносят на стену уже после того, как ее обработали штукатуркой.

Финишные смеси служат для окончательного выравнивания перед тем, как приступить к завершающей отделке, например, покраске или поклейке обоев, основная задача такого шпаклевочного состава – привести поверхность стены в идеально гладкое состояние.

Шпаклевочные составы универсального типа сочетают в себе характеристики описанных ранее смесей, а потому их можно использовать в тех случаях, когда стена не имеет значительных дефектов. Стоит универсальная несколько дороже только за счет универсальных свойств, по качеству она аналогична любой другой шпаклевке.

Делятся шпаклевки и по степени готовности на сухие и готовые. Первый вариант стоит дешевле и хранится гораздо дольше, однако, используя его, требуется тратить время и силы на приготовление смеси, чего можно избежать, приобретя готовый состав.