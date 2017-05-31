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В чем преимущества двутавра?

Автор:

Небоскребы Нью-Йорка
© Фото: samsebeskazal.livejournal.com

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Металлическая балка с прямоугольным профилем считалась оптимальным элементом для строительства каркаса. Но стремление удешевить здание, не уменьшая его прочность и устойчивость, привело к изобретению двутавра.

Еще в древности люди предпринимали попытки строить надежное и практичное жилье. Поскольку под руками была только древесина, то ее и использовали, создавая первые конструкции. Простейшая тектоническая схема состояла из ряда столбов, зарытых в землю, и перекрывающих их верхушки деревянных бревен. Позже они стали называться балками. Разумеется, такое жилье не выдерживало испытание временем: оно быстро гнило и разрушалось.

С ростом больших городов и увеличением добычи железной руды в качестве строительного материала стала набирать популярность сталь. Тогда инженеры стали изготавливать металлические балки прямоугольного сечения. Конструкторы считали, что подобная форма самая оптимальная для того, чтобы конструкция или несущая основа здания была жесткая и прочная. Но строительные расчеты еще были слишком грубыми и приблизительными, поэтому каждый дом или сооружение возводились с избыточной прочностью. Это сказывалось на стоимости, потому что расходовалось больше металла, чем было нужно.

Строительная наука развивалась и со временем стала давать более точные цифры. Оказалось, что в конструкциях при устройстве перекрытий можно с успехом использовать только половину прямоугольного сечения балки, она получила название швеллер. Это жесткий элемент, боковые стенки которого не дают изгибаться под нагрузкой. Еще позже люди с помощью сварки соединили половинки друг с другом тыльными сторонами и получился еще более прочный профиль в виде буквы «Н». В строительном сортаменте такие детали известны под термином «стальные горячекатаные двутавры», купить их можно прямо по ссылке http://treydmetall.ru/produktsija/sortovoi_prokat/balka.tavr.dvutavr.

Многочисленные испытания доказали, что именно такая H-форма позволяет при минимальном весе конструкции добиться максимальных показателей жесткости, прочности и надежности. Всем известный строительный бум и мода на небоскребы в Нью-Йорке возникли после изобретения двутавра, потому что он позволял строить легкие и высокие каркасы зданий. Если бы дом состоял только из кирпичей, то при предельной высоте масса кладки верхних частей сооружения стала бы своим давлением разрушать нижние этажи, от чего защищен каркас здания из двутавра, потому он легкий, гибкий и выдерживает длительное время любые деформации на изгиб. Высотность небоскреба ограничивается лишь фантазией архитектора и сметой на дом.

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