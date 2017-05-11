  • 23 Май 2017
USD 24.05.2017 56.5552 +0.0564
USD ММВБ 18:17 56.52580  
EUR 24.05.2017 63.6189 +0.4476
EUR ММВБ 18:17 63.5720  
Нефть($) 23.05.2017 53.83 +0.13
Нефть(p) 23.05.2017 3044.37 +10.38

Особенности выбора соединительной арматуры

Темы дня

23 Мая 2017, 17:49

Выбор арматуры является одним из этапов создания качественного полноценного трубопровода, а потому, приобретая такие изделия, следует учитывать некоторые их характеристики.

Обустройство трубопроводной системы требуется при возведении любого здания, так как только так к дому можно подвести тепло, воду и газ, а также вывести канализационные стоки. Для того чтобы создать разветвления труб в требуемых местах, согнув их в определенных местах, а также регулировать давление газов и жидкостей, используется специальная соединительная арматура.

Современный рынок изделий для трубопроводов представлен огромным количеством достойных производителей, а потому приобрести арматуру нужного типа не составит никакого труда.

Для того чтобы соединительная арматура могла эксплуатироваться на протяжении длительного срока, важно максимально грамотно подойти к процессу выбора, руководствуясь знанием тех параметров, которые могут в полной мере охарактеризовать техническую сторону устройств.

Выбирая соединительную арматуру, большой выбор которой представлен на euroinox.ru/productsiya/soedinitelnaya-armatura, важно учесть такие параметры, как:

  • внутренний диаметр трубы, с помощью которого определяется пропускная способность;
  • показатель давления, которое максимально возможно при использовании такого изделия на протяжении длительного времени в стандартном режиме;
  • рабочее давление – показатель максимального значения давления, в условиях которого арматура может функционировать на протяжении длительного времени;
  • расчетное давление – тот показатель, который можно предположить при условии воздействия как минимальной, так и максимальной температуры транспортируемой среды;
  • степень герметичности затвора, от которого напрямую зависит выбор материала, используемого для изготовления арматуры.
 

Назначение и способы управления арматурой

 

Для того чтобы соединительная трубопроводная арматура полноценно эксплуатировалась на протяжении длительного времени и без каких-либо сложностей, в процессе подбора изделий следует помнить о ее непосредственном назначении. Кроме того, на выбор трубопроводной арматуры влияет использование того или иного варианта регулирования, которое может быть ручным либо автоматическим. Исходя из указанных параметров, выделяют соединительную арматуру управляемого и автономного типа. В первом случае используется ручной привод, второй вариант подразумевает применение электрического, механического, электромагнитного или гидравлического привода.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга

    Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm