Особенности выбора соединительной арматуры

Выбор арматуры является одним из этапов создания качественного полноценного трубопровода, а потому, приобретая такие изделия, следует учитывать некоторые их характеристики.

Обустройство трубопроводной системы требуется при возведении любого здания, так как только так к дому можно подвести тепло, воду и газ, а также вывести канализационные стоки. Для того чтобы создать разветвления труб в требуемых местах, согнув их в определенных местах, а также регулировать давление газов и жидкостей, используется специальная соединительная арматура.

Современный рынок изделий для трубопроводов представлен огромным количеством достойных производителей, а потому приобрести арматуру нужного типа не составит никакого труда.

Для того чтобы соединительная арматура могла эксплуатироваться на протяжении длительного срока, важно максимально грамотно подойти к процессу выбора, руководствуясь знанием тех параметров, которые могут в полной мере охарактеризовать техническую сторону устройств.

Выбирая соединительную арматуру, большой выбор которой представлен на euroinox.ru/productsiya/soedinitelnaya-armatura, важно учесть такие параметры, как:

внутренний диаметр трубы, с помощью которого определяется пропускная способность;

показатель давления, которое максимально возможно при использовании такого изделия на протяжении длительного времени в стандартном режиме;

рабочее давление – показатель максимального значения давления, в условиях которого арматура может функционировать на протяжении длительного времени;

расчетное давление – тот показатель, который можно предположить при условии воздействия как минимальной, так и максимальной температуры транспортируемой среды;

степень герметичности затвора, от которого напрямую зависит выбор материала, используемого для изготовления арматуры.

Назначение и способы управления арматурой

Для того чтобы соединительная трубопроводная арматура полноценно эксплуатировалась на протяжении длительного времени и без каких-либо сложностей, в процессе подбора изделий следует помнить о ее непосредственном назначении. Кроме того, на выбор трубопроводной арматуры влияет использование того или иного варианта регулирования, которое может быть ручным либо автоматическим. Исходя из указанных параметров, выделяют соединительную арматуру управляемого и автономного типа. В первом случае используется ручной привод, второй вариант подразумевает применение электрического, механического, электромагнитного или гидравлического привода.