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Существующие виды металлопроката и их преимущества

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© Фото: beton-skomplect.ru

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У каждого типа металлопроката (цветного и черного) есть свои преимущества и недостатки. При выборе конкретного изделия следует учитывать то, какие свойства в вашем случае являются определяющими.

Металлопрокат имеет огромное значение как для промышленных предприятий, так и в государственных масштабах. Его изготовление осуществляется на специальном оборудовании при помощи технологических методов металлической прокатки: холодного и горячего. Значение отрасли сложно переоценить. Любой профиль промышленности существенно зависит от него.

Ассортимент изделий металлопрокатной сферы

 

Представлен в большом диапазоне:

  • Листовой металлопрокат — достаточно распространен, популярен и востребован. Выделяют горячекатаный и холоднокатаный тип. Этот вариант металлопроката включает в себя металлические листы, рулонную стальную продукцию, жесть, профнастил и ленту из металла.
  • К сортовому типу металлопроката относится арматура, используемая при изготовлении армированного бетона. В зависимости от показателей длины, диаметра и сечения, выделяют шестигранник, квадрат и металлический прут.
  • К фасонным изделиям относят балки, различные рельсы, машинные и угловые профили.
 

Также металлопрокат разделяется на черный и цветной тип. При изготовлении изделий из черного используют железо, чугун и стальные материалы. Цветной вариант в промышленных масштабах подразумевает штамповку продукции из цинка, бронзы, меди и алюминиевых сплавов.

У всех типов металла имеются свои плюсы и минусы. Сталь и чугун существенно выделяются за счет своих показателей прочности, а цветной металл фактически не поддается коррозии. Цветные материалы стоят существенно дороже черных, однако спрос на сталь, чугун и железо на порядок выше. Это объясняется тем, что черный металл легче производить, за счет чего можно существенно увеличить показатели дохода.

На сайте http://beton-skomplect.ru/armatura.html металлопрокат в Санкт-Петербурге предоставлен в огромном ассортименте и в доступной ценовой политике.

Преимущества металлопроката

 

Он нашел применение в машиностроении, строительстве и прочих сферах. Использование металлопроката имеет ряд преимуществ:

  • Большой ассортимент продукции позволяет подбирать конкретные элементы для конкретной задачи.
  • Высокая степень устойчивости к различным нагрузкам. Это касается механических и физических показателей. Металлическая продукция в соответствии с показателями прочности может выдерживать огромные нагрузки на протяжении длительного времени, а также известна устойчивостью к различным температурным режимам.
  • Такое свойство, как долговечность, позволяет эксплуатировать изделие на протяжении многих лет. При этом изделие сохраняет все свои характеристики.
  • Легкая сборка и удобство монтажа без потери показателей качества.
  • Большой диапазон вариантов обработки металлопроката.
  • Высокий уровень востребованности и доступность материалов.
 

Описанные преимущества — малая часть достоинств данной продукции. Это свидетельствует о том, что альтернативных вариантов изделиям этого профиля не существует.

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