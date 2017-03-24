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Возможности пластической хирургии

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© Фото: plasticheskaya-hirurgiya-spb.ru
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    В последнее время все большее количество мужчин и женщин пользуются услугами пластической хирургии. Они позволяют получить привлекательную внешность и продлить молодость.

    О том, что сегодня пластическая хирургия пользуется огромной популярностью, знают практически все. Но, к сожалению, немногие знают о тех возможностях, которые предоставляют людям используемые в косметологии технологии и инновационные разработки. В большинстве случаев познания людей в области возможностей пластической хирургии ограничиваются хирургическими методами подтяжки кожи и совершенствования тела. В действительности хирургические методы используются сегодня намного реже, постепенно уступая безинвазийным способам сохранения и восстановления молодости и красоты.

    При проведении косметологических процедур используются современное высокотехнологичное оборудование и эффективные препараты, которые в большинстве случаев созданы на основе веществ, являющихся естественными составляющими человеческого организма (например, гиалуроновая кислота). Спектр услуг, оказываемых пластическими хирургами, чрезвычайно широк. Центр пластической хирургии «СМ-Клиника» предлагает ознакомиться с возможностями современной пластической хирургии. На его сайте перечислены наиболее эффективные способы восстановления красоты и совершенства тела.

    Среди наиболее востребованных услуг пластической хирургии:

    • пластика груди (маммопластика), позволяющая сделать грудь привлекательной и сексуальной;
    • пластика живота (липосакция и абдоминопластика), проводящаяся с целью совершенствования тела в области живота;
    • изменение формы и объема ягодиц (глютеопластика), возможности которого позволяют восстановить привлекательность ягодиц;
    • пересадка волос, позволяющая восстановить привлекательность мужчинам и женщинам при облысении;
    • повышение эстетичности нижних конечностей (феморопластика и круропластика), подразумевающее пластику внутренней стороны бедер и коррекцию голеней;
    • улучшение формы рук на участке от локтя до плеча (брахиопластика), помогающее восстановить привлекательность рук на участке от локтя до плеча;
    • коррекция половых губ у женщин (лабиопластика);
    • восстановление формы влагалища (вагинопластика);
    • восстановление полового члена (фаллопластика), позволяющее полностью вернуть функции вплоть до мочеиспускания;
    • устранение обвисшей дряблой кожи на животе (панникуэлктомия), позволяющее восстановить красоту тела после похудения.
     

    Использование возможностей пластической хирургии позволяет представителям обоих полов иметь привлекательное сексуальное лицо и тело практически в любом возрасте.

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