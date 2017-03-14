Кисти для штор: правила выбора и использования

Что, как не правильно подобранные аксессуары, способно сделать наше жилье по-настоящему индивидуальным и уютным? Отдельного внимания здесь заслуживают кисти для штор, которые кроме своей функциональности позволяют сделать интерьер оригинальным и стильным. Так что же нужно учитывать при выборе таких изделий, чтобы все элементы декора смотрелись гармонично?

Что собой представляют кисти для штор?

Под кистью подразумевается деталь, представляющая собой собранные в пучок нити. Обычно они завязаны узлом вверху или посередине, а их концы свисают свободно. В качестве основы для изготовления кистей могут использоваться любые материалы - от синтетических нитей до хлопка или органзы. Для украшения используются всевозможные декоративные элементы.

Все существующие кисти можно условно разделить по их предназначению на следующие:

пришиваемые к ламбрекенам;

выступающие украшением края штор, когда мелкие кисти пришиваются в виде бахромы;

выполненные из витого шнура и используемые в качестве подхватов.

Благодаря применению самых разных материалов создаются украшения, подходящие для самых различных стилей дизайна. При желании можно подобрать довольно экстравагантные и необычные кисти, чтобы расставить недостающие акценты в интерьере. Сделать это можно на сайте http://kolinkor.ru/aksessuary/kisti.

Главное правило, которого необходимо придерживаться при выборе подобных аксессуаров, — это чтобы ансамбль из подхватов с кисточками соответствовал стилю и статусу штор. В противном случае, если украсить роскошные портьеры скромными шнурами, пусть даже завязанными на интересный узел, то они станут выглядеть простовато. А легкие занавески в сочетании с тяжелыми кистями станут выглядеть грубо.

Несколько вариантов использования кисточек в интерьере

Кисточки на подхватах могут использоваться для самых различных целей:

чтобы разбавить монотонный рисунок на ткани;

для фиксации оригинальной и красивой драпировки;

если необходимо добавить помещению торжественности;

для создания неповторимого уюта, когда все элементы декора подобраны в тон;

при необходимости подчеркнуть изысканную фактуру портьерной ткани;

как единственный способ зафиксировать занавес днем.

Решив украсить свое окно такими аксессуарами, как кисточки, помните, что они должны хоть в чем-то перекликаться с полотном. Даже если с их помощью вы намерены расставить яркие акценты, похожесть должна прослеживаться.