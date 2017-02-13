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Дорожники, вооружившись песком, вышли на улицы Петербурга на борьбу с гололедом

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© Фото: instagram.com / natalia_krasnova_
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    Оттепель, наступившая в Петербурге в понедельник, неизменно принесет за собой гололед.

    В Петербурге в понедельник, 13 февраля, ожидается потепление. Уже во второй половине дня столбик термометра, по прогнозам синоптиков, преодолеет отметку в 0 градусов и будет подниматься дальше.

    Как сообщал ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, оттепель в город придет с Атлантики, и уже в День всех влюбленных на улицах Северной столицы потеплеет до +1, правда возможны дожди. Вместе с потеплением в Петербурге ожидается усиление ветра до 15-17 м/с и гололед.

    Как сообщает комитет по благоустройству, для борьбы с гололедицей на улицы города сегодня вышло свыше 130 пескоразбрасывателей. Также в понедельник на городских магистралях работают порядка 500 машин спецтехники и более 800 дворников. В преддверии плюсовой температуры, за неделю с 6 по 12 февраля, дорожные предприятия вывезли с улиц города 54 тыс. кубометров снега.

    В среднем, по статистике Смольного, за сутки в Петербурге фиксируется 22 случая получения травм из-за гололеда. Больше всего случаев падения отмечается как раз в понедельник.

    Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по телефону 314-60-13. Дополнительно открыта также специальная «зимняя» горячая линия - 576-14-83.

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