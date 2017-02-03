Параметры выбора подгузников для взрослых

Лежачие больные не в состоянии самостоятельно ходить в туалет, поэтому данную задачу помогают решать подгузники. Изделия имеют специальный слой с абсорбирующими веществами, которые практически моментально превращают жидкость в гель.

Что представляют собой подгузники для взрослых?

Использование подгузников для взрослых делает уход за пожилыми и лежачими больными более простым и удобным. Сами пациенты чувствуют себя комфортнее и увереннее, получая возможность для опорожнения без каких-либо последствий. Выбор подгузников большой, они имеют разные модификации и размеры.

Особенности подгузников для взрослых:

быстро впитывают влагу и надежно удерживают ее внутри;

незаметны при носке, изготовлены из безопасных материалов;

защищают от неприятных запахов, надежно фиксируются.

Чтобы обеспечить полную защиту от протеканий, нужно правильно подобрать памперс, подходящий пациенту по размеру. Подгузники имеют анатомическую форму, что позволяет им хорошо прилегать к телу. Большинство изделий оснащаются индикатором, он поможет понять, когда нужно менять аксессуар.

Чтобы обеспечить надежную фиксацию на теле, памперсы для взрослых оснащаются эластичным поясом и застежками (липучками). Для защиты от протеканий предусмотрены бортовые бортики. Наружный слой изделия выполнен из мягкой ткани, она защищает кожу от опрелостей и обеспечивает комфорт при носке.

Как выбрать подходящий гигиенический аксессуар?

Памперсы должны быть удобными, чтобы человек не испытывал дискомфорта, поэтому выбирайте изделия, изготовленные с учетом анатомической формы человека.

В линейке известных производителей есть модели для женщин и мужчин. Подгузник должен прочно сидеть на талии, но и не туго, иначе будет нарушен процесс кровообращения. Для активных людей выпускают специальные облегченные версии подгузников с эргономичной формой, незаметные под одеждой.

Оцените качество материала, из которого выполнены гигиенические аксессуары. Качественные материалы обеспечивают свободный воздухообмен, чтобы кожа дышала. Один из ключевых параметров выбора – это уровень впитываемости аксессуаров, достигающий четырех литров. Но чаще используют подгузники, способные поглощать до двух-трех литров жидкости. Производители используют разные абсорбирующие вещества, которые отвечают за скорость преобразования влаги в гель. Покупайте продукцию известных брендов.