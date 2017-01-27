«ТаксовичкоФ» подарил блокадникам бесплатный проезд

В честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января один из ведущих операторов такси в Санкт-Петербурге – «ТаксовичкоФ» помог ветеранам-блокадникам добраться на праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», а затем вернуться домой.

Блокадников и сопровождающих ожидали комфортные минивэны, под управлением лучших водителей, которые забрали их от дома, а по окончании концерта доставили до парадных.

Это позволило жителям блокадного Ленинграда не только сэкономить больше 1000 рублей, но и насладиться концертом с максимальным комфортом.

Стаж безаварийного вождения водителей, работающих в «ТаксовичкоФ», составляет больше трех лет. Перед выходом на линию все они проходят проверку здоровья и инструктаж.

«ТаксовичкоФ» стал первой службой такси в Петербурге, организовавшей бесплатную перевозку ветеранов в этот день.

Машины переданы в распоряжение комитета по социальной защите, который и распределил их между блокадниками, едущими на концерт.