Оригинальные корпоративные подарки на 8 марта

За окном еще лежит снег, но уже совсем скоро наступит календарная весна, а с ней и такой замечательный праздник, как 8 марта. Многие руководители предприятий, фирм и компаний заранее стараются подготовиться к празднованию этого события, предусмотрев приобретение различных сувениров в качестве подарков для сотрудниц.

В Санкт-Петербурге с успехом работает полиграфическое предприятие «Растр», которое одним из направлений своей деятельности избрало закупку и изготовление разнообразной сувенирной продукции, с возможностью нанесения на нее логотипов и других рисунков. Тесные связи со многими зарубежными и отечественными поставщиками, а также современное оборудование и квалифицированны й персонал позволили предприятию предлагать своим заказчикам широкий ассортимент сувениров на выгодных условиях.

На странице портала http://toomanygi fts.ru/catalog/s uveniry-k-8-mart a/ представлены оригинальные подарки на 8 марта, среди которых можно подобрать красивые изделия для вручения сотрудницам по случаю праздника. Представлен действительно широкий выбор различных предметов, которые имеют красивый дизайн и определенную функциональность .

Отдельные подарки могут быть оформлены нанесением логотипа компании и долго напоминать о времени работы в ней. Различные брелоки, светоотражатели, блокноты, чашки и другая посуда всегда к месту для использования на работе и в быту. Сувениры с логотипом изготовляются на полиграфическом предприятии с высоким качеством благодаря применению современных технологий.

Для печати на разных материалах используют шелкографию, тиснение, тампопечать и другие способы нанесения надписей и рисунков. Серьезное внимание уделяется оригинальной упаковке сувениров, которая отличается разнообразным дизайном и высокой эстетикой.

Предприятие «Растр» в рамках программы изготовления и реализации сувенирной продукции предлагает множество оригинальных решений для любых случаев. Оптовые заказы выполняются с высоким качеством и могут быть доставлены практически в любой российский город.

Руководители предприятий, компаний и фирм могут ознакомиться с ассортиментом предложений сувенирной продукции на портале http://toomanygi fts.ru/, а также сформировать заказ в режиме онлайн.