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Грузоперевозки без хлопот с контейнерами 45 футов

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© Фото: 1terminal.ru

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Контейнер является самой универсальной тарой, используемой в грузоперевозках. Перевозка любым видом транспорта, вместительность, высокая прочность, долговечность – все это о металлическом модуле.

Надежная и безопасная перевозка грузов

 

45-футовые контейнеры наиболее вместительны, они идеально подходят для транспортировки любого груза, включая негабарит, промышленное оборудование, штучные партии товаров в упаковке и пр. В тару грузят мебель, металлопрокат, станки, стройматериалы. Выделим основные преимущества контейнеров 45 футов:

  • безопасность – прочный металлический модуль защищает товары от повреждений;
  • универсальность – тара перевозится любым транспортом, от грузовика до самолета;
  • крепежные системы – защита от несанкционированного доступа к хранящемуся грузу.
 

Благодаря герметичности внутрь модуля не попадает влага и пыль. Использование контейнеров позволяет доставлять товары с гарантией их сохранности на любые расстояния. Стандартные габариты конструкций упрощают работы по их такелажу, а наличие фитингов позволяет перемещать тару с помощью спецтехники.

Компания "Терминал" реализует новые и б/у модули. Нет необходимости в регулярном использовании тары? Арендуйте ее на нужный срок. Если вы хотите приобрести 45-футовый контейнер, перейдите по ссылке http://1terminal.ru/catalog/morskie_kontejnery/45-futovyj-kontejner, здесь можно ознакомиться с условиями покупки и аренды тары, воспользоваться услугой подбора модуля.

Широкая сфера применения контейнеров

 

Большие размеры 45-футовых контейнеров позволяют перевозить габаритный груз в одной емкости. Тара отлично подходит для грузоперевозок по формату «от двери до двери» без необходимости выполнять перетарку (перекладывать товар из контейнера при смене транспорта).

Металлические модули экономят полезное пространство на морских судах, поскольку тару можно ставить друг на друга. За счет прочной рамы и высокой жесткости контейнер успешно выдерживает серьезные интенсивные нагрузки. Внутри модуля допускается установка дополнительных крепежных систем для фиксации груза (промышленного оборудования, медицинской аппаратуры и т. д.).

Различают несколько модификаций тары, включая изделия HCPW и 45 HC со специальной крепежной системой, она обеспечивает сверхпрочную фиксацию модуля. Применение контейнеров вышло далеко за пределы грузоперевозок, их успешно используют для обустройства временного жилья и пунктов охраны, складских помещений и дачных домиков, хранилищ оборудования и стройматериалов.

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