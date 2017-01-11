Жителям поселка Дудергоф вернули холодную воду

Жителям поселка Дудергоф в Красносельском районе Петербурга подключили холодное водоснабжение, нарушенное ранне из-за лопнувшей трубы.

ЧП произошло несколько дней назад у дома № 27 по Советской улице. Последствия коммунальной аварии специалисты "Водоканала" устраняли несколько дней - ремонтные работы осложнил стоящий прямо на месте разлива столб линии электропередачи. После его демонтажа ремонтники смогли отремонтировать лопнувшую трубу.

На время ремонтных работ от холодного водоснабжения были отключены 46 домов в частном секторе поселка и 20 частных домов в деревне Вариксолово Ленобласти.

Ремонтные работы были закончены 11 января в 15:15, сообщили "Санкт-Петербург.ру" в Водоканале, уточнив, что в настоящий момент холодная вода поступает в полном объеме во все дома.