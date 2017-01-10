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Как создать практичный и уютный интерьер в однокомнатной квартире?

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© Фото: una-fabbrica.ru

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Талантливые дизайнеры могут создать в небольшом жилом пространстве уютный, практичный и удобный интерьер, используя разные приемы и решения. Задача непростая, но вполне достижимая.

Какие задачи помогает решить профессиональный дизайн интерьера?

 

С одной стороны работать с однокомнатной квартирой удобнее, чем с просторными апартаментами – меньше пространства, проще реализовать проект. Но на деле все обстоит как раз наоборот, дизайнерам приходится детально просчитывать эргономику комнат, исправлять ошибки неудобных планировок (особенно свойственных квартирам в домах старой постройки), использовать нестандартные приемы.

Большинство заказчиков хотят добиться двух основных задач – сделать жилье функциональным и увеличить площадь путем перепланировки, сноса стен и перегородок. В таких проектах значение имеет каждый сантиметр, и добиться нужного результата можно только с привлечением опытного дизайнера.

Сначала создается концепция интерьера, с учетом целого ряда моментов:

  • стилевое оформление и освещение;

  • цветовые решения и вид мебели;

  • декоративные элементы и бытовая техника.

 

На сайте http://una-fabbrica.ru/dizajn-interera/kvartiry/odnokimnatnye-kvartiry.html можно ознакомиться с проектами интерьера однокомнатных квартир, реализованных профессиональными дизайнерами. Если хотите воспользоваться услугами специалистов, здесь же можно оформить заявку.

Создавая дизайн-проект, специалист учитывает массу факторов

 

Одна из основных проблем, которую приходится решать дизайнерам – это недостаток пространства. В небольшой квартире заказчик хочет обустроить уютную гостиную и спальню, кухню, еще и оставить место для работы. Для достижения этих целей помещение делится на функциональные зоны. Существует масса приемов, но при их реализации нужно помнить о безопасности, соблюдая требования к планировке.

Большинство проектов предполагают сохранение максимума пространства и использование небольшого количества мебели, чтобы не загромождать помещение. Часто преобразование однокомнатных квартир начинается со сноса стены между гостиной и кухней, на ее месте устанавливают перегородку.

Помимо перегородок можно использовать другие решения, включая подиум и раздвижные конструкции, которые в любой момент можно убрать. При разработке проекта дизайнер учитывает вкусы заказчиков относительно цветовых решений, пожелания по функциональности интерьера и пр. Для согласования проект выполняется в 3D модели, это позволяет получить максимально точное представление об интерьере.

 

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