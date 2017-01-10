Как создать практичный и уютный интерьер в однокомнатной квартире?

Какие задачи помогает решить профессиональный дизайн интерьера?

С одной стороны работать с однокомнатной квартирой удобнее, чем с просторными апартаментами – меньше пространства, проще реализовать проект. Но на деле все обстоит как раз наоборот, дизайнерам приходится детально просчитывать эргономику комнат, исправлять ошибки неудобных планировок (особенно свойственных квартирам в домах старой постройки), использовать нестандартные приемы.

Большинство заказчиков хотят добиться двух основных задач – сделать жилье функциональным и увеличить площадь путем перепланировки, сноса стен и перегородок. В таких проектах значение имеет каждый сантиметр, и добиться нужного результата можно только с привлечением опытного дизайнера.

Сначала создается концепция интерьера, с учетом целого ряда моментов:

стилевое оформление и освещение;

цветовые решения и вид мебели;

декоративные элементы и бытовая техника.

На сайте http://una-fabbr ica.ru/dizajn-in terera/kvartiry/ odnokimnatnye-kv artiry.html можно ознакомиться с проектами интерьера однокомнатных квартир, реализованных профессиональным и дизайнерами. Если хотите воспользоваться услугами специалистов, здесь же можно оформить заявку.

Создавая дизайн-проект, специалист учитывает массу факторов

Одна из основных проблем, которую приходится решать дизайнерам – это недостаток пространства. В небольшой квартире заказчик хочет обустроить уютную гостиную и спальню, кухню, еще и оставить место для работы. Для достижения этих целей помещение делится на функциональные зоны. Существует масса приемов, но при их реализации нужно помнить о безопасности, соблюдая требования к планировке.

Большинство проектов предполагают сохранение максимума пространства и использование небольшого количества мебели, чтобы не загромождать помещение. Часто преобразование однокомнатных квартир начинается со сноса стены между гостиной и кухней, на ее месте устанавливают перегородку.

Помимо перегородок можно использовать другие решения, включая подиум и раздвижные конструкции, которые в любой момент можно убрать. При разработке проекта дизайнер учитывает вкусы заказчиков относительно цветовых решений, пожелания по функциональности интерьера и пр. Для согласования проект выполняется в 3D модели, это позволяет получить максимально точное представление об интерьере.