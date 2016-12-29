Поездка на такси «ТаксовичкоФ» из Петербурга в Магадан была признана рекордом России

Поездка петербургской службы такси «ТаксовичкоФ» по маршруту Санкт-Петербург – Магадан признана Рекордом России по дальности поездки на такси. Экспедиция в рамках проекта «Сел и поехал» по заданию Русского географического общества проходила с 27 июня по 31 июля.

Длина маршрута составила 12 576,5 км. Расход топлив составил порядка 2 100 литров. Стоимость поездки по счетчику составила 233 тыс. рублей. Взяв среднюю стоимость литра АИ-95 - 40 рублей можно посчитать, что на бензин для такси ушло 84 тыс. рублей. Около 20 тыс. – составил ремонт подвески и техобслуживание, необходимые после пробега такой дальности. Кроме того, во время поездки необходимо было чинить колеса. Таким образом услуги водителя и возможность не переживать о ремонте машины обошлись путешественникам приблизительно в 150 тысю рублей.

Машина «ТаксовичкоФ» прошла 30 крупных городов, таких как Ярославль, Екатеринбург, Иркутск, Якутск, Тында. Во время путешествия по европейской части России экспедиции удавалось преодолевать до 1000 километров в день. После Иркутска пришлось уменьшить скорость до 500 километров в день, в связи с ухудшением дорожного покрытия. Движение проходило преимущественно в светлое время суток, чтобы избежать столкновений с животными. Например, в Бурятии, после заката, один из участников экспедиции, ехавший на мотоцикле, в последний момент избежал столкновения с коровой.

Ночевали путешественники преимущественно под крышей – на «байк-постах» - в домах и квартирах мотоциклистов, так как почти весь месяц пути экспедицию сопровождал дождь.

Фото предоставлено пресс-службой компании «ТаксовичкоФ»

Подготовка путешествия заняла примерно шесть месяцев. За это время был спланирован маршрут, возможности для ремонта и места ночевок, закуплена провизия, запчасти и туристическое снаряжение. Однако за день до завершения экспедиции, на 689 километре федеральной трассы «Колыма», по которой путешественники двигались от Якутска к Магадану, смыло мост через реку Эльга.

Машине «ТаксовичкоФ» и организаторам пробега пришлось ждать починки моста в течение восьми дней. Поначалу ремонт практически не двигался – в день приезжала одна машина с песком, который вываливался в реку и тут же размывался потоком. Однако, благодаря активности участников экспедиции, позвонивших в МЧС, на трассу прибыли спасатели, которые и восстановили мост.

За время ожидания путешественники убедились – в России живут замечательные люди, всегда готовые помочь.

Во время поездки снималось фото и видео, которые стали основой для фильма, презентация которого состоится в Санкт-Петербурге во время зимнего фестиваля «Сели и поехали». А затем этот фильм покажут в России и странах Европы, таких как Италия и Франция.

«У нас очень красивая страна. И важно, чтобы в каждом городе, не только в Петербурге, можно было взять такси и поехать туда, куда хочешь, - считает путешественник Никита Архипов, отметивший в поездке в Магадан 31 день рожденья.