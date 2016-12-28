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Эксперт: В спиртосодержащих настойках вроде «Боярышника» надо бояться метанола

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© Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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Судмедэксперт Наталья Сысова пояснила, как настойка «Боярышника» могла привести к массовому отравлению, как отличить этанол и метанол в домашних условиях и как в дальнейшем избежать повторения трагедии.

Многих россиян в декабре потрясли новости об отравлении настойкой боярышника в Иркутске. На данный момент массовое отравление привело к гибели 77 человек. Своей точкой зрения на проблемы оборота спиртосодержащих настоек с «Санкт-Петербург.ру» поделилась Наталья Сысоева, судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук, президент Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки (СИНЭО).

Что послужило причиной массового отравления жителей Иркутска?

- Исследования показали, что в настойке «Боярышник», которую употребляли отравившиеся, кроме этанола (обычного спирта), содержался и метанол (метиловый спирт). Метанол - сильнейший яд для организма, пагубно влияющий на нервную и сосудистую системы, а также на органы зрения.

Потребление метилового спирта вызывает вялость, головную боль, общее недомогание, боли в пояснице и животе. Возможна потеря сознания. Если человек выживает, то часто остается слепым, даже от принятия 10 мл такого спирта. Употребление от 30 до 100 мл метанола приводит к смертельному исходу.

Как в настойку «Боярышник» мог попасть опасный метанол?

- Очень просто. В России с каждым годом увеличиваются объемы производства спиртсодержащих настоек. Так, с 2013 года данный показатель стал ежегодно удваиваться. При этом в отличие от 95% спирта, настойки в аптеках отпускаются без рецепта. За спиртом, содержащимся в настойках, нет должного контроля, и он гораздо дешевле из-за отсутствия акцизных сборов. Поэтому в год россияне выпивают до 250 млн литров спиртсодержащих настоек вроде «Боярышника». Отсутствие регулирования оборота настоек боярышника, низкая стоимость и круглосуточная доступность делает данный напиток сверхприбыльным, но и одновременно опасным для здоровья населения. 

Президент СИНЭО кандидат медицинских наук Наталья Сысоева. Фото из личного архива

   ⇒ С 17 декабря более 120 жителей области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 77 человек скончались. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По всей России, согласно постановлению Роспотребнадзора, приостановлена розничная торговля для всего, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства «Боярышник» и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

Можно ли различить метиловый и этиловый спирты между собой?

- Метанол и этанол (обычный спирт) имеют одинаковый запах, вкус и цвет, поэтому так часто и происходят отравления. Отличить данные спирты в домашних условиях крайне тяжело.

Существуют ли народные способы определения качества спирта?

- Для установления качества спирта без специального оборудования можно использовать несколько методов. Например, попробовать поджигание: если спирт будет гореть синим пламенем, то это этанол, а если зеленым – метанол. Но этот способ результативен только в случае с чистым спиртом, в настойках таким методом их отличить практически невозможно.

Также к народному методу относят пробу с применением картофеля. Для этого нужно очистить сырой картофель и бросить небольшую дольку в емкость со спиртом. Если через несколько часов она порозовеет, то спирт является метанолом, а если не поменяет цвета - этанолом.

Фото: ria.ru
 

Что касается отличий в запахе, то его можно определить при помощи обычной ваты. Если смочить ватку спиртом, поджечь ее и потушить, то от метанола будет исходить резкий неприятный запах формалина. Этанол же практически не имеет запаха или пахнет слабым ароматом яблок. Однако из-за того, что в настойках, подобных боярышнику, могут присутствовать оба спирта, то полноценное определение безопасности данного напитка можно осуществить только в токсикологической лаборатории.

Какие меры, по мнению СИНЭО, будут способствовать предотвращению подобных ситуаций, приводящих к гибели людей?

- Безусловно, необходимо ужесточать законодательство, осуществлять более тщательный контроль оборота спиртосодержащих настоек, а также повышать грамотность населения и формировать установку на здоровый образ жизни.

 

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