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Ярмарка «Невский сувенир» дарит возможность купить подарки на Рождество

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© Фото: предоставлены рождественской ярмаркой «Невский сувенир»
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    По-настоящему душевные подарки для друзей и близких на Рождество можно будет приобрести с 5 по 8 января на ярмарке «Невский сувенир».

    Рождественская пора - удивительное и прекрасное время радостного ожидания и приятных сюрпризов. Праздничная рождественская ярмарка «Невский сувенир» дарит всем гостям и жителям Санкт-Петербурга прекрасную возможность закупить подарки и вдоволь пообщаться с мастерами удивительных изделий ручной работы, ювелирами, представителями народного творчества и ремесел.

    С 5 по 8 января в самом центре праздничного города, в гостинице «Октябрьская», пройдет одна из самых удивительных и сказочных новогодних ярмарок года - «Невский сувенир». Вас ожидает более 10 тыс. подарков и сувениров от 150 компаний со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Которые представят свои лучшие авторские сувенирные работы и ювелирные изделия, стильные аксессуары, эксклюзивную бижутерию и предметы декоративно-прикладного искусства.

    На ярмарке можно выбрать подарочный антиквариат, янтарные украшения, расписные и резные шкатулка, традиционные русские сувениры, матрешки, хохлому и многое другое. Вы можете познакомиться и приобрести лучшие образцы народных ремесел из дерева, металла, камня, кости и глины, hand-made, разнообразные авторские украшения от компаний-производителей и частных лиц. Впервые в рамках выставки представлена отдельная экспозиция старинных елочных игрушек прошлых времен.

    Не случайно посещаемость рождественской ярмарки «Невский сувенир» составит около 22 тыс. человек, ведь здесь по очень доступным ценам вы сможете найти подарки для родных и друзей, принять участие в насыщенной развлекательной программе, зарядится праздничным настроением.

    Каждый день на ярмарке будут проходить развлекательные и игровые мероприятия, розыгрыши ценных новогодних призов среди посетителей выставки, выступления творческих народных коллективов, обширная концертная программа, множество ярких разнообразных сувениров, выполненных в различной художественной технике. Это прекрасное и интересное времяпровождение для всей семьи, отдых для взрослых и детей. А для самых маленьких гостей на ярмарке творческие мастер-классы, занятия по художественному искусству, роспись елочных игрушек, конкурсы и многое другое.

    Участники со всей России продемонстрируют в выставочных залах гостиницы «Октябрьская», все, что поможет радостно и с хорошим настроением встретить новогодние праздники: необыкновенные рождественские сюрпризы и ювелирные новогодние коллекции, сувениры из натуральных камней со сказочным символом 2017 года в виде красного огненного петуха, интересные авторские подарки и аксессуары в единственном экземпляре, украшения с позолотой и эмалью, картины, предметы интерьера, посуда, разнообразные сладости и вкусные подарки.

    Каждый день в 15:00 разыгрываются украшения от участников выставки. Время работы выставки с 11:00 до 19:00. Бесплатные пригласительные билеты можно скачать на сайте www.nevsuvenir.ru. Стоимость посещения без билета 200 рублей. Детям до 12 лет вход свободный.

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