Ярмарка «Невский сувенир» дарит возможность купить подарки на Рождество

Рождественская пора - удивительное и прекрасное время радостного ожидания и приятных сюрпризов. Праздничная рождественская ярмарка «Невский сувенир» дарит всем гостям и жителям Санкт-Петербурга прекрасную возможность закупить подарки и вдоволь пообщаться с мастерами удивительных изделий ручной работы, ювелирами, представителями народного творчества и ремесел.
С 5 по 8 января в самом центре праздничного города, в гостинице «Октябрьская», пройдет одна из самых удивительных и сказочных новогодних ярмарок года - «Невский сувенир». Вас ожидает более 10 тыс. подарков и сувениров от 150 компаний со всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Которые представят свои лучшие авторские сувенирные работы и ювелирные изделия, стильные аксессуары, эксклюзивную бижутерию и предметы декоративно-прик
На ярмарке можно выбрать подарочный антиквариат, янтарные украшения, расписные и резные шкатулка, традиционные русские сувениры, матрешки, хохлому и многое другое. Вы можете познакомиться и приобрести лучшие образцы народных ремесел из дерева, металла, камня, кости и глины, hand-made, разнообразные авторские украшения от компаний-произво
Не случайно посещаемость рождественской ярмарки «Невский сувенир» составит около 22 тыс. человек, ведь здесь по очень доступным ценам вы сможете найти подарки для родных и друзей, принять участие в насыщенной развлекательной программе, зарядится праздничным настроением.
Каждый день на ярмарке будут проходить развлекательные и игровые мероприятия, розыгрыши ценных новогодних призов среди посетителей выставки, выступления творческих народных коллективов, обширная концертная программа, множество ярких разнообразных сувениров, выполненных в различной художественной технике. Это прекрасное и интересное времяпровождение для всей семьи, отдых для взрослых и детей. А для самых маленьких гостей на ярмарке творческие мастер-классы, занятия по художественному искусству, роспись елочных игрушек, конкурсы и многое другое.
Участники со всей России продемонстрируют в выставочных залах гостиницы «Октябрьская», все, что поможет радостно и с хорошим настроением встретить новогодние праздники: необыкновенные рождественские сюрпризы и ювелирные новогодние коллекции, сувениры из натуральных камней со сказочным символом 2017 года в виде красного огненного петуха, интересные авторские подарки и аксессуары в единственном экземпляре, украшения с позолотой и эмалью, картины, предметы интерьера, посуда, разнообразные сладости и вкусные подарки.
Каждый день в 15:00 разыгрываются украшения от участников выставки. Время работы выставки с 11:00 до 19:00. Бесплатные пригласительные билеты можно скачать на сайте www.nevsuvenir.r