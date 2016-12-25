Полтавченко выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 Минобороны

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 Минобороны России 25 декабря. Самолет, вылетевший утром с аэродрома Адлера в сирийскую Латакию, упал в Черном море, его обломки обломки были обнаружены в 1,5 километра от сочинского побережья на глубине 50-70 метров.

"С болью в сердце Петербург воспринял известие о гибели пассажиров самолета Министерства обороны над Черным морем. Авиакатастрофа унесла жизни 92 человек, в том числе российских артистов и журналистов – людей, которые своим творчеством, своей работой делали наш мир лучше, добрее, ярче. Они летели на авиабазу в Сирию, чтобы поздравить с новогодними праздниками российских военнослужащих. От имени всех петербуржцев выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа. В эти тяжелые дни жители нашего города разделяют горе каждой семьи, потерявшей родного человека. Светлая память погибшим!" - говорится в обращении главы Петербурга.

Соболезнования в связи с трагедией также выразили президент России Владимир Путин и спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

К последнему часу стало известно, что на борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. По неофициальным данным, ансамбль имени Александрова должен был выступать в Алеппо. На сайте Минобороны РФ опубликован список погибших. Среди пассажиров лайнера находилась исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Также в самолете летел Антон Губанков, возглавляющий департамент культуры Министерства обороны России. До перехода в Минобороны он с 2008 по 2011 годы возглавлял комитет по культуре Петербурга, а до этого работал в петербургских СМИ, в частности, в газете "Невское время".

Москвичи несут цветы к дому, в котором находится ансамбль Александрова; туда же приехал митрополит Илларион. Также цветы несут к Фонду Доктора Лизы.

СОГАЗ, в котором застрахованы воздушные суда Минобороны, выпустил заявление, в котором говорится, что семьи каждого погибшего военного получат более 5,8 млн рублей. Союз журналистов России также обещает оказать помощь семьям коллег, погибших в крушении Ту-154 под Сочи. На борту самолета Минобороны, направлявшегося на авиабазу Хмеймим, были сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". Спасатели уже обнаружили и достали с места крушения несколько тел.

Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Возглавит правительственную комиссию по расследованию случившегося министр транспорта Максим Соколов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту самолета Минобороны РФ. Приоритетная версия причины авиакатастрофы - техническая неисправность.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в Минобороны Рф, крушение самолета Минобороны РФ Ту-154 могло произойти из-за ошибки при его загрузке. На борт вылетавшего в Сирию самолета могли поместить слишком много груза. Из-за этого борт взлетал с перегрузом, что стало одним из факторов произошедшей трагедии. Кроме того, наземный персонал мог ошибиться с размещением груза внутри багажного отсека. В этом случае у самолета была нарушена центровка. Другими словами, после уборки закрылков он мог начать неконтролируемо пикировать или же "сесть" на хвост.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".