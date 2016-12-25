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Путин поручил Медведеву сформировать комиссию по расследованию крушения Ту-154

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© Фото: kremlin.ru

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Президент выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолета Ту-154 в Сочи. Возглавит правительственную комиссию по расследованию случившегося министр транспорта Максим Соколов. 

Также глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, сообщается на сайте Кремля. 

Соболезнования выразил также председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

"От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибших при крушении над Черным морем авиалайнера Ту-154. Эта страшная трагедия потрясла страну и наполнила скорбью сердца всех россиян. Катастрофа унесла жизни членов экипажа, военнослужащих, артистов ансамбля имени Александрова, журналистов ведущих российских телеканалов. Их гибель – огромная боль и невосполнимая утрата. Горечь трагедии придает то, что пассажиры рейса летели на базу Военно-Космических сил России в Сирии, чтобы поздравить с праздниками наших военнослужащих. Память о погибших на борту авиалайнера Ту-154 навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в обращении. 
 
Утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший с аэродрома Адлера в сирийскую Латакию. Позже выяснилось, что самолет упал в Черном море, его обломки обломки были обнаружены в 1,5 километра от сочинского побережья на глубине 50-70 метров. По данным Минобороны, самолетом управлял летчик первого класса Роман Волков.
 
На борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира. На сайте Минобороны РФ опубликован список погибших. Достоверно стало известно, что среди пассажиров лайнера находилась исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
 
Спасатели уже обнаружили и достали с места крушения несколько тел. Приоритетная версия причины авиакатастрофы - техническая неисправность. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту самолета Минобороны РФ. При этом, по данным источника "Фонтанки", ФСБ все же отрабатывает версию теракта на борту Ту-154. Сотрудники ФСБ проверяют всех, кто имел доступ к самолету в военном аэропорту Чкаловский в Московской области и в аэропорту Адлера. 

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