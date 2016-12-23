Итальянская открыта - поводом для беспокойства горожан стал пивной бочонок

Движение по Итальянской улице было перекрыто из-за пивного бочонка. Сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный утром 23 декабря в центре Санкт-Петербурга .

Сегодня около 10 часов утра возле 25 дома по Итальянской улице был обнаружен подозрительный бесхозный предмет – небольшая металлическая бочка, обернутая в полиэтиленовую пленку. Прохожие вызвали сотрудников полиции, которые оцепили пешеходную часть улицы. На место прибыли взрывотехники ОМОН Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии обследовали подозрительную находку, однако взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Поводом для беспокойства горожан оказался пустой бочонок из-под пива, уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.