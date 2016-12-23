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Применение тентовых конструкций – от кафе до выставок

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© Фото: markiza.ru

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Тентовые конструкции представляют собой мобильные сооружения, используемые для разных целей: открытие летнего кафе, проведение фестивалей и т.д. Изготовление таких конструкций занимает немного времени.

Везде, где нужно получить крытую площадку для организации того или иного мероприятия, можно использовать легкие переносные конструкции, обтянутые тентом. Они надежно защищают от дождя и солнечных лучей.

Область применения быстровозводимых сооружений

 

Производители предлагают большой выбор готовых тентовых конструкций, отличающихся размерами и конфигурацией, а также принимают заказы на изготовление сооружений по эксклюзивным проектам.

Мобильные сооружения отлично подходят для обустройства кафе и ресторанов, работающих на открытом воздухе. Выделим другие примеры использования конструкций:

  • проведение свадеб, корпоративов и других мероприятий на улице;

  • торговля сувенирами, живыми цветами, продуктами питания и т.д.;

  • организация временных переносных складов для хранения товаров;

  • проведение деловых мероприятий: конференций, семинаров, выставок;

  • организация спортивных площадок: волейбол, теннис и пр.

 

Еще одна частая область применения мобильных шатров и палаток – это проведение концертов и организация площадок для расположения судейского корпуса на соревнованиях.

Обратившись в специализированную компанию, вы сможете заказать тентовые конструкции для любого применения, будь это торговля или проведение выставки. Специалисты разработают проект на основе ваших требований и реализуют его в максимально короткие сроки.

Преимущества использования тентовых конструкций

 

В качестве основы быстровозводимых сооружений выступает металлический или деревянный каркас, на который натягивается прочный влагостойкий тент. Изготовление конструкций осуществляется в точности по проекту, согласованному с заказчиком, чтобы не ошибиться в размерах и прочих характеристиках.

Выделим преимущества, отличающие металлоконструкции:

  • мобильность и небольшой вес (это упрощает перевозку сооружений в собранном виде);

  • быстрая сборка и разборка – шатры и павильоны собираются на любой ровной поверхности;

  • возможность дополнять сооружения мебелью, проводить освещение и отопление.

 

Как будет выглядеть тентовая быстровозводимая конструкция? Это решает заказчик, вариантов масса, в изготовлении применяются ткани любых расцветок, а при необходимости на полотно наносятся изображения, которые выбрал клиент (включая логотипы). Срок службы сооружений составляет несколько лет, в зависимости от назначения и интенсивности их эксплуатации.

 

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