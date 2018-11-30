Купить жилье за «филькину грамоту»

Из следственного управления Следственного комитета РФ по Адмиралтейскому району Петербурга в полицию в конце октября было передано заявление от владельца компании «Петербургские отели», который просил провести проверку по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу в суде. По всей видимости, следователи не увидели для себя ничего интересного в деле о том, как жительница Петербурга приобрела квартиру, «оплатив» большую часть ее стоимости квитанцией о внесении наличных денег.

Договор купли-продажи между собственником жилья на улице Римского-Корсакова и Екатериной Шибановой-Ивановой был оформлен еще в 2015 году, покупательница внесла 1 млн рублей из трех, а остальные, в соответствии с документом, должна была отдать до 30 ноября 2016 года. Однако оставшиеся 2 млн рублей на счет продавца так и не поступили в срок. В 2018 году собственник решил вернуть причитающиеся ему средства через суд.

В ходе рассмотрения дела в Октябрьском суда Петербурга в июле 2018 года внезапно всплывает документ, в соответствии с которым Шабанова-Иванова якобы уже все заплатила. Этим документом оказывается квитанция о передаче генеральному директору лично в руки наличных средств на недостающую сумму в марте 2017 года. Документы будто бы завизированы главным бухгалтером «Петербургских отелей», который на тот момент по совместительству действительно исполнял обязанности гендиректора компании, однако подпись эта существенно отличается от настоящей.

Мало того, генеральный директор в 2017 году не распоряжался имуществом фирмы, а движения 2 млн рублей, которые покупательница жилья на улице Римского-Корсакова якобы уже внесла в кассу «Петербургских отелей» при изучении движения средств компании нигде не обнаружены, а уж достоверность бухгалтерской отчетности была проверена в ходе ежегодного аудита.

Октябрьский суд на основании предоставленного «документа» вынес решение о том, что покупатель ничего не должна продавцу, а продавец, потерявший по сути, 2 млн рублей, обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту фальсификации доказательств в гражданском суде (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Следственные органы же, недолго думая, «отфутболили» дело в полицию, ссылаясь на 151 статью Уголовно-процессуального кодекса о подследственности уголовных дел в РФ. Удивительно тут то, что фальсификация доказательств в судах, в рамках упомянутой выше статьи УПК, как раз находится в юрисдикции Следственного комитета, а не полиции.