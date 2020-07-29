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Пригожин: Закон о «наливайках» принят в неподходящее время, когда малый бизнес только начинает восстанавливаться

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© Фото: pixabay.com

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Из-за распространения коронавирусной инфекции серьёзно пострадала малый бизнес. Особенно тяжело пришлось ресторанной отрасли нашей страны. Однако пока в правительстве РФ и Смольном пытаются помочь предпринимателям, в городском ЗакСе принимают закон, который нанесёт серьёзный ущерб ресторанной сфере. В бизнесе Петербурга считают, что закон принят в неподходящее время, когда заведения только возобновили работу после послабления режима самоизоляции.

В Северной столице в третьем чтении приняли так называемый закон о «наливайках». Он предусматривает закрытие мини-баров, расположенных в жилых домах и имеющих площадь менее 50 кв. метров.

Однако под этот закон попадают не только рюмочные, против которых планировали бороться парламентарии, но и весьма приличные заведения. Разумеется, все это вызвало негодование общественности.

Кафе, бары и рестораны Петербурга только начали работать после пандемии. Заведения сферы общественного питания наиболее серьёзно пострадали от ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавируса.

Немного сгладить и без того бедственное положение помогло то, что месяц назад, когда пандемия пошла на спад, было разрешено открыть летние террасы.

Однако депутаты ЗакСа подготовили для рестораторов новое испытание, приняв закон о «наливайках». По новым правилам, расположенные в жилых домах заведения, площадь которых составляет меньше 50 кв. метров, должны быть ликвидированы, если они торговали алкоголем. Спастись они могут лишь одним способом – сменив формат деятельности. Данный закон разрабатывался для борьбы с «наливайками», но в итоге вышло так, что под него попали и многие авторские заведения.

В результате вырисовывается следующая картина. Пока правительство РФ и власти Петербурга стараются поддержать пострадавшие от пандемии отрасли, депутаты ЗакСа перекрывают им кислород.

Журналисты «Невских новостей» решили обсудить этот вопрос с Евгением Пригожиным, главой попечительского совета медиагруппы «Патриот», а в прошлом году – один из самых известных рестораторов страны.

Он рассказал, что начал свой бизнес в середине 90-х, открыв «Винный клуб» на Биржевом проспекте площадью всего лишь 36 кв. метров. Впоследствии заведение переросло в ресторан «Старая Таможня». Однако если бы тогда существовал закон о «наливайках», то его бизнес был бы ликвидирован. По этой причине Пригожин считает данный закон недоработанным и вредным для Петербурга.

«В Законодательном собрании Петербурга этот закон приняли в самом жёстком варианте и самое неподходящее время, когда малый бизнес только начинает восстанавливаться после пандемии. В то время, как правительство пытается поддержать малый бизнес субсидиями, ЗакС бьёт по одной из самых традиционных и креативных отраслей малого бизнеса нашего города. Умертвляя не только их, но и посылая тревожный сигнал остальному бизнес-сообществу о том, что правила игры могут в любой момент быть поменяны», – заявил он.

Против документа высказались не только бизнесмены, но и простые жители Петербурга, расстроенные тем, что их любимые заведения будут закрыты.

Закон вступит в силу с начала 2021 года, поэтому ещё есть время, чтобы сгладить негативный эффектот от него. Для этого в Смольном создаётся специальная рабочая группа. Она будет заниматься поиском компромисса, который удовлетворит как добросовестных бизнесменов, владеющих мини-барами, так и жителей жилых домов.

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