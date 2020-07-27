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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 27 июля

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© Фото: vk.com/club10958069

Темы дня

Трансфер Ловрена в «Зенит», штраф журналисту Френкелю и постамент памятника Цою.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал трансфер в «Зенит» защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена. Первыми об этом написали 78.ru (15:00), «Фонтанка.ру» (15:05) и Piter.tv (15:20). Футболист выступал за английский клуб с 2014 года. В завершившемся сезоне английской премьер-лиги он помог «Ливерпулю» завоевать чемпионский титул впервые за 30 лет.

Контракт с защитником сборной Хорватии рассчитан на три года. Сумма трансфера не называется, но СМИ ранее писали, что «Зенит» заплатит за футболиста 12 млн фунтов.

«Знаю, что «Зенит» – самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом году ещё и обладатель Кубка. В клубе меня ждут сильные партнёры. Для меня важно, что «Зенит» выступает в Лиге чемпионов. Я уже оставил свой след в этом турнире, а теперь хочу передать свой опыт и помочь команде пройти как можно дальше», – сказал Деян Ловрен.

Второй темой, согласно «Монитору», стал штраф журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю. Дзержинский районный суд Петербурга наказал его за неповиновение сотруднику полиции на избирательном участке, где журналисту сломали руку. Теперь Френкелю предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, ещё на 2 тыс. рублей журналиста оштрафовали в рамках дела о вмешательстве в работу избирательной комиссии. За «нарушение режима самоизоляции» корреспондент получил предупреждение. На избирательном участке он присутствовал без маски и перчаток.

Третьей темой дня стала установка постамента памятника Виктору Цою. Скульптура музыканта появится в сквере у станции метро «Проспект Ветеранов» до конца лета. Участок на перекрёстке проспекта Ветеранов и улица Танкиста Хрустицкого огородили, вокруг появилась спецтехника.

15 августа исполнится 30 лет, как рок-музыкант погиб в автокатастрофе. Памятник Цою изготовил скульптор Матвей Макушкин, он потратил на это 10 лет.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Piter.tv и Gazeta.spb.

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