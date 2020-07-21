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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 21 июля

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© Фото: Александр Кряжев / РИА «Новости»

Темы дня

Электронные визы для иностранцев, ковчег с мощами адмирала Ушакова, открытие «Меги Парнас» и «Меги Дыбенко».

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало введение в России единых электронных виз для иностранцев. Госдума в третьем чтении приняла соответствующий законопроект. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Однократная виза будет выдаваться на 60 дней со дня оформления. По ней в России можно будет провести не более 16 дней с момента въезда. Оформление займёт четыре дня. Замглавы МИД Евгений Иванов рассказал, что стоимость документа будет «до 50 долларов США».

Второй темой, согласно «Монитору», стало прибытие в Петербург ковчега с мощами адмирала Фёдора Ушакова. Их привезли самолётом Ил-76 из Санаксарского монастыря, расположенного в Мордовии. Мощи встретил почётный караул, адмиралы и генералы Западного военного округа (ЗВО), Военно-морского флота, курсанты военных вузов и военные петербургского гарнизона. Из Кронштадта святыня на катере обойдёт корабли, которые примут участие в военно-морском параде.

«На борту катера будет совершён молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом», – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Третьей темой дня стало открытие «Меги Парнас» и «Меги Дыбенко» с 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. Первыми об этом написали 47news.ru (13:35), 78.ru (13:35) и Topspbtv.ru (13:50). Торговые центры будут работать в усиленном режиме: у сотрудников и покупателей будут измерять температуру, внутри сможет находиться ограниченное количество людей и только в СИЗ, а на территории комплексов установят аппараты с антисептиком и рециркуляторы воздуха.

Кинотеатры, детские развлекательные площадки и фудкорты на территории комплексов будут закрыты. Но можно будет купить еду на вынос.

«Мы с самого начала находимся в диалоге с коллегами и достаточно долгое время настаивали на решении по Петербургу. Эпидемиологическая ситуация области давно позволила нам принять решения по открытию торговых центров меньшего масштаба», – заявил заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv.ru и Gazeta.spb.

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