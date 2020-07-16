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Картина дня: главные новости России и Петербурга за 16 июля

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

Темы дня

Перенос «Бессмертного полка», перекрытие Невского активистами, выдвижение Шнурова в Госдуму.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал перенос шествия «Бессмертного полка» на неопределённый срок из-за коронавируса. Организаторы акции приняли решение отменить проведение шествия 26 июля из-за плохой эпидемиологической ситуации в регионах России. Решение о судьбе мероприятия будет принято после нормализации ситуации с COVID-19.

Организаторы «Бессмертного полка» изучили эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть представительства движения. Проведение шествия оказалось возможным только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это, по мнению представителей движения, противоречит духу акции.

Второй темой, согласно «Монитору», стало перекрытие Невского проспекта противниками поправок к Конституции. 16 июля петербургские СМИ и Telegram-каналы сообщили об активистах с гигантским плакатом «Меняй власть, а не Конституцию». Они растянули чёрный баннер на пешеходном переходе перед улицей Марата. Надолго Невский проспект перекрыть не удалось: автомобилисты недовольно гудели и в итоге стали проезжать под плакатом.

Накануне на Малой Садовой улице прошёл сбор подписей в поддержку иска об оспаривании итогов голосования. Общественной кампании «НЕТ», которая выступает инициатором отмены поправок, удалось собрать более 3 тыс. подписей.

Третьей темой дня стала информация о выдвижении Сергея Шнурова на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил лидер «Партии Роста» Борис Титов во время рабочей поездки в Челябинскую область. Первыми об этом написали Topspbtv.ru (16:55), «Деловой Петербург» (17:00) и «Бумага» (17:00).

«На выборы в Госдуму он точно идёт», – заявил Титов, говоря про выдвижение Шнурова.

«Видимо, Борис Юрьевич попал в место, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», – позже рассказал RTVI сам музыкант.

«Никаких официальных заявлений по этому поводу не было. На ближайшем партийном съезде, возможно, будет обсуждаться этот вопрос», – прокомментировали информацию в пресс-службе «Партии Роста».

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и Topspbtv.ru.

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