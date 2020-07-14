Картина дня: главные новости России и Петербурга за 14 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало анонимное сообщение о минировании Пулково. По данным пресс-службы аэропорта, были задержаны девять рейсов, перед этим отменили ещё восемь.

Полиция и служба авиационной безопасности проверили здание терминала и самолёты, но не нашли ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ. Оперативные мероприятия завершились в 14:20, после этого Пулково начал работать в штатном режиме.

Второй темой, согласно «Монитору», стала отмена обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих из-за границы. Об изменениях с 15 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако каждый въезжающий в Россию должен предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус на русском или английском языке. Тест должен быть сделан не позднее трёх дней до прибытия на территорию РФ. Если справки не окажется, что проходить тест придётся в России в течение трёх календарных дней с момента прибытия.

Третьей темой дня стала организация в больницах Петербурга более 9 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов на заседании рабочей группы по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Первыми об этом написали Piter.tv (15:05), 78.ru (15:05) и Gazeta.spb.ru (15:25).

Также в Смольном уточнили, что коронавирус лечат в 23 стационарах, в их числе 15 перепрофилированных городских и 6 федеральных стационаров.

На данный момент коэффициент распространения инфекции в Петербурге составляет 1,05 при норме не более 1. С 1 марта в городе обследовано более 1,5 млн человек.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и Topspbtv.ru.