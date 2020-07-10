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Вице-губернатор Соколов продолжает застройку исторического центра Петербурга элитными ЖК

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© Фото: Instagram / @tori.nett

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Вице-губернатор по инвестиционной политике, транспорту и туризму Максим Соколов до 2019 года проводил застройку исторического центра Петербурга историческими домами с нарушениями постановлений правительства о сохранении укрепившегося облика города. Его деятельность должна быть плотнее рассмотрена активистами-градозащитниками, а собранная информация, вероятно, передана в компетентные органы.

Издание «Фонтанка» выпустило статью на тему реставрации в Петербурге архитектурных памятников компаниями-застройщиками. В тексте отмечается, что строительным организациям, желающим работать в центре Петербурге, для реставрации чаще всего достаётся объект культурного наследия, внешний вид которого они должны сохранять, согласно постановлению №1681 правительства от 2005 года.

По данным «Фонтанки», ряду компаний удалось соблюсти законодательные акты, в частности, проекту ЗАО «Северный город» из группы RBI. Компания отреставрировала и переоборудовала памятник архитектурного наследия – газгольдер на Заозерной в Московском районе. Изначально в здании было расположено хранилище газа для освещения улиц, а теперь, после реставрации, оно используется как многоэтажный паркинг. Кроме того, действовать согласно постановлению правительства планирует Группа «Эталон» при реставрации мельницы АО Санкт-Петербургских товарных складов.

Однако не все компании-застройщики полностью соблюдают законодательные нормы, в результате чего исторический облик Северной столицы портится. На сегодняшний день центр города искажён многочисленными элитными домами новой планировки. Часть этих построек находится рядом со станциями метро «Чернышевская» и «Площадь Восстания», а их ответственность за их возведение лежит на ПАО «Группа ЛСР», гендиректором которой до 2019 года являлся вице-губернатор Максим Соколов.

Элитные квартиры недалеко от Смольного – не единственное, строительству чего способствовал политик в обход нормативных актов. Наибольшее отторжение у горожан и активистов в своё время вызывала постройка небольшого элитного дома на набережной Фонтанки, 1, рядом с Михайловским замком. Инвестором постройки являлась «Корпорация С», которую в 1999 году Соколов основал вместе с предпринимателями Василием Сопромадзе и Николаем Сергеенко. Разрешение на возведение трёхэтажного клубного дома было выдано не сразу, а только после того, как инвестор сменил его статус с жилого на апарт-отель. Возможно, что получить разрешение и возвести здание инвесторам удалось благодаря влиятельности и связям Сопромадзе, который, по некоторой информации, помог Соколову в 2004 году занять пост главы комитета по инвестициям (КИ) Петербурга.

Несмотря на то, что архитекторы «дома на Фонтанке» получили награды «за лучшее архитектурное решение», элитный дом наносит серьёзный ущерб внешности города, закрывает вид на Инженерный замок и сквер, на что не раз жаловались активисты. Проблемы есть и внутри «дома на Фонтанке». Жильцы дома отмечали плохую проветриваемость помещений, из-за чего им приходится дышать общим плохо проветриваемым воздухом, немалую долю в загрязнение которого вносит непрекращающийся поток автомобилей, так как рядом со зданием находится проезжая часть.

Деятельность Соколова, который являлся директором ПАО «Группы ЛСР», была направлена на разрушение исторического облика города, считают в СМИ. В обход постановлений правительства и, возможно, при использовании своих связей в политическом истеблишменте города, он застраивал центр Петербурга элитными комплексами, искажая его внешне. Вполне вероятно, что активистам и градозащитникам необходимо плотнее заняться освещением этой ситуации.

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