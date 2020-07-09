Картина дня: главные новости России и Петербурга за 9 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал анонс открытия Исаакиевского собора после снятия коронавирусных ограничений. На официальном сайте музея-памятника указано, что часовня-музей заработает с 12 июля, колоннада откроется с 16 июля, а посетить сам собор разрешат с 19 июля. После этого, 23 июля, для посетителей откроется Спас на Крови, который также входит в музейный комплекс.

Сейчас внутри Исаакиевского собора заканчивается обработка помещений специальными средствами. После открытия в музей можно будет попасть только в маске и перчатках, а также придётся соблюдать социальную дистанцию.

Второй темой, согласно «Монитору», стало возвращение петербургского метрополитена к полноценному режиму работы с 13 июля. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Изначально в метро увеличили интервал движения поездов, а потом сократили время работы после резкого падения количества пассажиров в начале пандемии. Текущий пассажиропоток метро вернулся к 70% от обычного уровня.

Третьей темой дня стало возобновление работы магазинов IKEA. Первыми об этом написали Piter.tv (14:10), Regnum (14:15) и «Фонтанка.ру» (14:40). С 13 июля покупателей будут пускать в ограниченном режиме. В компании просят подготовиться к посещению заранее: составить список покупок и проверить загруженность гипермаркетов онлайн. Все посетители должны будут носить маски.

«Мы с радостью сообщаем, что 13 июля открывают свои двери для посетителей магазины «IKEA Парнас» и «IKEA Дыбенко» в Ленинградской области (дизайн-студия ТРК «Атлантик Сити» и дизайн-студия ТРК «Лето» пока закрыты – до дальнейшего уведомления)», – сообщила пресс-служба компании.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Gazeta.spb и «Фонтанка.ру».