Картина дня: главные новости России и Петербурга за 7 июля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало задержание советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова по обвинению в госизмене. По информации «Интерфакса», его подозревают сборе и передаче спецслужбам НАТО сведений, составляющих гостайну. Журналист считается одним из лучших в теме военно-промышленного комплекса России.

Рогозин рассказал, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации корпорации. «Насколько мы осведомлены, это никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС со ссылкой на главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова сообщило об обыске у главреда журнала «Холод», близко знакомой с Иваном Сафроновым. Журналистка Таисия Бекбулатова перестала выходить на связь, причины обыска неизвестны.

Второй темой, согласно «Монитору», стала забастовка курьеров Delivery Club. Профсоюз «Курьер» разместил в Telegram и на Youtube обращение, в котором рассказал о «рабских условиях труда» и двухмесячной задержке зарплаты. Профсоюз требует выплатить долги по зарплате 290 работникам, заключить с ними трудовые договоры, а также отменить штрафы и восстановить незаконно уволенных курьеров.

«Сейчас 300 ваших коллег находятся в бедственном положении. Компания Delivery Club не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев. Часть из них уже лишилась жилья, ночует в парках Москвы и подъездах домов. У них нет денег на еду, им нечем кормить своих детей. Это не работа, это рабство! И завтра это может случиться с каждым из нас», – говорится в обращении курьеров.

Изначально, 3 июля, «Курьер» потребовал у компании немедленно удовлетворить все требования и «прекратить путём шантажа принуждать курьеров переходить на форму самозанятости». В Delivery Club заявили об урегулировании ситуации, но курьеры так и не получили полной выплаты заработной платы до конца рабочего дня 6 июля. После этого они объявили забастовку. Следственный комитет начал проверку.

Третьей темой дня стал запуск двух новых производств в особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Первыми об этом написали Topspb.tv (15:20), Regnum (15:30) и «Деловой Петербург» (16:15). Проекты, одобренные 7 июля на заседании экспертного совета ОЭЗ, инвестируют в город 880 млн рублей. Кроме того, ещё два действующих резидента особой экономической зоны увеличили инвестиции на 5 млрд рублей и расширили продуктовую линейку.

Компания «Точка плавления» собирается запустить «Газотурбинный комплекс «Лопатка», продукция которого будет востребована в авиации, на морских судах, в энергетике. «Вектор» намерен создать производство запасных частей для компрессорного оборудования на основе собственного композиционного материала.

Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик отметил, что реализация представленных проектов положительно скажется на повышении конкурентоспособности российской энергетики.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Topspbtv.ru, Gazeta.spb и «Фонтанка.ру».